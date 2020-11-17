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17.11.2020 09:05
Рубрика: Легковые авто

Еще один "убийца" Lada Xray Cross: Renault опубликовала тизер нового авто

Текст: Константин Руссов

Компания Renault анонсировала премьеру концептуального автомобиля, предваряющего, как предполагается, появление псевдокроссовера Kiger. В серийной ипостаси модель дебютирует в 2021 году.

Фото: Пресс-служба Renault.
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В тизерном видео показаны полностью светодиодная оптика концепта с динамическими элементами и спойлер с яркой зелёной подсветкой. Имя шоу-кара пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что Renault вынуждена была отложить выход новой модели, играющей в одном сегменте с Nissan Magnite. Ожидается, что Kiger создан на той же платформе (CMF-A+), что и субкомпактный "паркетник" Nissan, а поэтому разделит с ним линейку силовых агрегатов.

Несмотря на то, что Kiger пока имеет статус концепта, компания уже испытывает кроссовер на дорогах общего пользования, и "фотошпионам" удалось даже заглянуть в салон новинки.

#Renault