Еще один "убийца" Lada Xray Cross: Renault опубликовала тизер нового авто

Ready for new adventures? Our fun and sporty new #Renault Showcar, will drive you to your favourite playground, within and beyond city limits. Our advice? Stay tuned for more. pic.twitter.com/mXbgNZzzJb — Renault India (@RenaultIndia) November 16, 2020

Компания Renault анонсировала премьеру концептуального автомобиля, предваряющего, как предполагается, появление псевдокроссовера Kiger. В серийной ипостаси модель дебютирует в 2021 году.

В тизерном видео показаны полностью светодиодная оптика концепта с динамическими элементами и спойлер с яркой зелёной подсветкой. Имя шоу-кара пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что Renault вынуждена была отложить выход новой модели, играющей в одном сегменте с Nissan Magnite. Ожидается, что Kiger создан на той же платформе (CMF-A+), что и субкомпактный "паркетник" Nissan, а поэтому разделит с ним линейку силовых агрегатов.

Несмотря на то, что Kiger пока имеет статус концепта, компания уже испытывает кроссовер на дорогах общего пользования, и "фотошпионам" удалось даже заглянуть в салон новинки.