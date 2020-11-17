Kia рассказала, чем порадует россиян в 2021 году

Компания Kia рассказала о том, какие новинки появятся в России в 2021 году. Как сообщили "РГ" в пресс-службе марки, пока понятно, что в нашей стране точно появится минивэн Carnival. Правда, когда именно это произойдет - вопрос открытый. Ранее проходила информация, что модель доберется до России в начале года. О других новинках корейцы ничего не говорят.

Напомним, новый Carnival четвертого поколения был полностью рассекречен в августе этого года. Модель создана на новой платформе Kia, предназначенной для среднеразмерных автомобилей.

Carnival вырос на 40 мм (до 5155 мм), а его колесная база - на 30 мм (до 3090 мм). При этом на столько же увеличился и задний свес (до 1130 мм), что позволило достигнуть компромисса между пространством в салоне и багажном отсеке. Объем багажника можно увеличить до 2 905 литров, если для перевозки пассажиров используется только передний ряд сидений.

В зависимости от рынка автомобиль будет доступен с одним из трех двигателей: дизелем 2.2 литра мощностью 202 л.с., бензиновыми безнаддувной "шестеркой" объёмом 3.5 литра мощностью 294 л.с. и 3.5 V6 GDI с отдачей 294 л.с. Все без исключения агрегатируются 8-ступенчатым "автоматом".

Фото: Пресс-служба Kia.

В салоне разместили два 12,3-дюймовых дисплея, визуально объединенных в один элемент. Один отвечает за приборку, а другой - сенсорный - за систему мультимедиа. На центральном тоннеле расположили шайбу управления трансмиссией.

Главный конкурент Carnival в России - Toyota Alphard - продается от 5 455 000 рублей.