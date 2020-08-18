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18.08.2020 09:03
Рубрика: Легковые авто

Kia полностью рассекретила новый Carnival. Он едет в Россию

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Компания Kia в который раз сообщила о том, что новый Kia Carnival полностью рассекречен. Однако на этот раз такое заявление можно считать оправданным: во-первых, в гамме моторов засветился ранее не анонсированный двигатель, во-вторых, в Южной Корее стартовали продажи минивэна.

Фото: Пресс-служба Kia
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В компании сообщили, что в зависимости от рынка новый Carnival будет доступен с одним из трёх двигателей: дизелем 2.2 литра мощностью 202 л.с., бензиновыми безнаддувной "шестёркой" объёмом 3.5 литра мощностью 294 л.с. и 3.5 V6 GDI с отдачей 294 л.с. Все без исключения агрегатируются 8-ступенчатым "автоматом".

Во всех комплектациях Kia Carnival имеет передний привод, хотя платформа, она от нового Sorento, позволяет установку 4х4.

Длина новинки на 40 мм больше, чем у предшественника, и составляет 5155 мм, ширина выросла на 10 мм - до 1995 мм, размер колёсной базы - 3090 мм, что больше на 30 мм.

Фото: Пресс-служба Kia.

Kia Carnival можно заказать с салоном на 7, 9 или 11 мест. Если выбирать 7-местную конфигурацию, то сиденья второго ряда стоят раздельно и имеют индивидуальные регулировки, подогрев, систему вентиляции, отдельную зону климат-контроля, а перед глазами пассажиров в спинках передних кресел установлены планшеты.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Цена самой доступной версии Kia Carnival в Южной Корее - 31 600 000 вон (примерно 1.95 млн рублей), купить 7-местный минивэн в топовом исполнении можно за 43 540 000 вон (2.68 млн рублей).

В Россию Carnival тоже приедет, но когда, с какими моторами и в каких комплектациях, пока неизвестно. Единственным конкурентом новинки станет Toyota Alphard, за который просят минимум 4 764 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia