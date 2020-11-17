Названа причина смерти актера из "Моей прекрасной няни" Юрия Черкасова

Причиной смерти российского актера театра, кино и ТВ Юрия Черкасова стал рак.

Об этом сообщила в своем Instagram коллега Заслуженного артиста России, актриса Ксения Алферова.

"Рак - страшная напасть, но держался Юра. Не знаю, какое слово подобрать, он был великолепен во всем, даже в этом", - написала она. Добавив, что Черкасов был "талантливый актер, нежный, заботливый отец и муж, заядлый грибник, отличный шутник, философ, настоящий мужчина во всех своих проявлениях, искристый, добрый, с большим сердцем и щедрой душой. Человек с большой буквы".

Юрий Черкасов скончался 15 ноября на шестидесятом году жизни.

Похоронят артиста сегодня на Митинском кладбище.

Юрий Черкасов родился 25 марта 1961 года. C 1990 года работал в Театре имени Моссовета. На экранах дебютировал в 1989-м - в социальной драме "Под небом голубым…" Среди других проектов: "Моя прекрасная няня", "Таксистка", "Виола Тараканова", "Очарование зла", "Снежный ангел", "Папины дочки", "МосГаз", "Форс-мажор".