Новости

Сын Уилла Смита анонсировал клип по игре Spider-Man: Miles Morales 14:06
Совсем не как у Disney: как должен был выглядеть Джинн в "Аладдине" 12:40
Вышел тизер 326-й, финальной серии "Сверхъестественного" 12:31
Сын Виктора Цоя подал в суд на Алексея Учителя за фильм о своем отце 11:52
Семьи погибших на перевале Дятлова подадут в суд на авторов сериала 11:39

Названа причина смерти актера из "Моей прекрасной няни" Юрия Черкасова

Новости
    17.11.2020, 13:28
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Причиной смерти российского актера театра, кино и ТВ Юрия Черкасова стал рак.

Об этом сообщила в своем Instagram коллега Заслуженного артиста России, актриса Ксения Алферова.

"Рак - страшная напасть, но держался Юра. Не знаю, какое слово подобрать, он был великолепен во всем, даже в этом", - написала она. Добавив, что Черкасов был "талантливый актер, нежный, заботливый отец и муж, заядлый грибник, отличный шутник, философ, настоящий мужчина во всех своих проявлениях, искристый, добрый, с большим сердцем и щедрой душой. Человек с большой буквы".

Юрий Черкасов скончался 15 ноября на шестидесятом году жизни.

Похоронят артиста сегодня на Митинском кладбище.

Юрий Черкасов родился 25 марта 1961 года. C 1990 года работал в Театре имени Моссовета. На экранах дебютировал в 1989-м - в социальной драме "Под небом голубым…" Среди других проектов: "Моя прекрасная няня", "Таксистка", "Виола Тараканова", "Очарование зла", "Снежный ангел", "Папины дочки", "МосГаз", "Форс-мажор".

Новости

Сергей Безруков рассказал, кого никогда не сыграет в кино 11:25
Супергероиня-латиноамериканка Чудо-девочка получит свой сериал 11:11
Вышел новый трейлер сериала по "Противостоянию" Стивена Кинга 10:39
Аскольда Запашного госпитализировали в реанимацию 03:05
⧣ Россия
Фото: vk.com/ Call of Duty
Сергей Бурунов рассказал о работе над Call of Duty: Black Ops Cold War 16.11.2020
Певица Диана Гурцкая заболела COVID-19 16.11.2020
Татьяна Арнтгольц тайно вышла замуж за актера Марка Богатырева 16.11.2020
⧣ сериалы
Фото: facebook.com/ PatrickAnimation
Как должны были выглядеть на самом деле мавры в "Испанской принцессе" 16.11.2020
Зрители назвали лучшие фильмы, сериалы, актеров и актрис 2020 года 16.11.2020
"Космические войска" со Стивом Кареллом продлены на второй сезон 16.11.2020
⧣ фото
Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Шоумен Митя Хрусталев вышел из больницы и рассказал, что с ним случилось 15.11.2020
"Рон Уизли" опубликовал фото маленькой дочери и обнародовал ее имя 13.11.2020
Продюсер сериала "Ванда/Вижн" проговорился о дате премьеры 10.11.2020