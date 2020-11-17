По цене "Патриота": хорош ли рамный Kia Mohave за миллион рублей?

Напомним, что Kia Mohave создавался для американского рынка, а потому имеет ряд особенностей, характерных для заокеанских автомобилей. Главный фактор, конечно, внешний: вседорожник немалых габаритов выполнен в виде здоровенного прямоугольного ящика без особых дизайнерских изысков.

Главная задача такого - вместить традиционно большую американскую семью, чтобы в любой момент была возможность заправиться бургерами и кока-колой под потолок. Кстати, в России не самая яркая внешность имеет свой очевидный минус и одновременно плюс: Mohave не воспринимается по-настоящему премиальной и пафосной машиной, зато, в отличие от более приметных конкурентов, практически полностью игнорируется угонщиками.

Еще одно интересное для современного автомира сочетание характеристик: Mohave имеет рамную конструкцию и понижающий ряд в трансмиссии, при этом не сильно приспособлен для покорения бездорожья - не очень большой клиренс при значительной массе и посредственной геометрии, а также отсутствие блокировок не дают свободы действий вне дорог. Главное предназначение мощных моторов с паре "понижайкой" и полным приводом, опять же, традиционно американское - иметь хороший запас тяги для буксировки кемпера или яхты.

Ну а главный привлекающий внимание фактор заключается как раз в том, что Kia Mohave - возрастная модель, выпускающаяся с 2008 года, что гарантирует ей разнообразие ценовых предложений и невысокую стоимость на экземпляры первых лет выпуска, многие из которых сегодня представлены в очень неплохом состоянии.

Собственно, если рассчитывать на покупку недорого Mohave, то придется рассматривать варианты первой дорестайлинговой генерации, поскольку цены на обновленные в 2016 году образцы сегодня держатся на отметке хорошо за два миллиона рублей. А самые свежие машины на гарантии и с небольшим пробегом будут стоить под три миллиона.

Искать флагманский вседорожник Kia можно, имея в кармане не менее 800 000 рублей - столько просят за варианты 2008-2009 года выпуска с пробегом 230-270 тыс. км.

За 1,0-1,2 миллиона можно рассчитывать на Mohave 2010-1012 года с пробегом до 200 тыс.км. За полтора миллиона рублей встречаются экземпляры еще на пару лет моложе. Ну а дальше идут самые свежие дорестайлинговые версии 2015-2016 года, которые можно найти даже с пробегом до 100 тыс.км.

Двигатели

Фото: Борис Захаров

За свою историю Kia Mohave оснащался четырьмя моторами, из которых в Россию попало два - 3.0-литровый дизель и 3.8-литровый бензиновый агрегат.

Начнем с последнего. Главная заочная проблема бензинового мотора - мощность. Двигатель развивает 274 лошадиные силы, из-за чего выпадает из налоговых льгот. Каждый год придется отчислять государству более сорока тысяч рублей. Само собой на стоимость эксплуатации накладывается и отличный аппетит в размере 18-22 литров на 100 км, а также, увы, не самая выдающаяся надежность.

Мотор 3.8 V6 серии Lambda больше всего славится жором масла, что связано с не самой удачной конструкцией поршневых колец. Недуг проявляется уже после стотысячного пробега, а длительная езда с низким уровнем смазки грозит проворотом вкладышей.

Кроме того, при спокойной манере вождения на низких оборотах мотор склонен к закоксовыванию, а отсутствие гидрокомпенсаторов требует каждые 70-80 тыс.км процедуры регулировки клапанов. Следить придется и за ремнем ГРМ, который оказался не очень выносливым. В целом, корейский бензиновый мотор G6DA, который также встречается на Hyundai ix55 и бизнес-седанах Equus\Quoris, оказался капризным и на больших пробегах может принести владельцам немало проблем.

Полная противоположность бензинового агрегата - 3.0-литровый чугунный дизель V6 серии D6EA, который является не чем иным как лицензионной копией японского агрегата Isuzu.

Мотор, во-первых, укладывается в налоговые льготы, во-вторых, достаточно экономичен, в-третьих, очень вынослив и порой вообще не доставляет никаких проблем своим хозяевам вплоть до 250-300 тыс.км.

Главное, за чем нужно следить - перегрев: большинство проблем так или иначе связаны с этим. Одной из особенностей мотора является возможность попадания выхлопных газов в систему охлаждения. Кроме того, следить стоит за всевозможными патрубками, целостностью и чистотой радиатора и функционированием помпы. Само собой, качество солярки тоже дает о себе знать, хотя двигатель адаптировали под не самые высокие стандарты топлива. Цепной привод ГРМ порой выдерживает и 200 тыс.км, а чаще всего владельцы сталкиваются не столько с проблемами мотора, сколько неисправностями навесного оборудования.

Так или иначе, к сегодняшнему дню Kia поставляет в Россию современные Mohave только с дизельным двигателем, что уже говорит о многом.

Трансмиссии

Фото: Пресс-служба Kia.

Kia Mohave продавался в России исключительно с автоматическими трансмиссиями, коих устанавливалось на машину аж три варианта - с пятью, шестью и восьмью передачами.

С бензиновым мотором 3.8 шел 5-ступенчатый автомат RE5R05A, который является ни чем иным как японской коробкой Jatco JR507A. Как ни странно, именно Kia с этой трансмиссией повезло.

Изначально она была создана под мощные внедорожники Nissan и Infiniti, на которых владельцы либо штурмовали бездорожье, либо отжигали со светофоров, что быстро приводило к проблемам. Mohave на свое счастье особо не умеет ни того, ни другого, а потому японский автомат на нем оказался крайне надежным и выносливым. До 150-170 тыс.км с ним как правило вообще нет никаких проблем. Два нюанса, которые появляются с возрастом - периодические сбои электрики и масляные протечки, что устраняется диагностикой и заменой прокладок.

Дизель изначально шел с 6-ступенчатым автоматом ZF серии 6HP26. Опять же, коробка отлично известная, например, по автомобилям BMW, на которых, увы, заслужила дурную репутацию из-за темперамента владельцев очень мощных машин.

Несмотря на то, что Kia Mohave скоростными возможностями BMW не обладает, моментный дизель тоже быстро ездить умеет, а потому недостатки проявлялись и на корейском внедорожнике.

Главная проблема коробки - перегорающий мехатроник, который не выдерживал малейших перегревов. Деталь даже не пытались ремонтировать, а меняли целиком, пока создатели не довели механизм до ума. Далее следуют проблемы из-за быстрого износа втулок и забивающихся соленоидов, а также всевозможные ошибки по электрике и частые подтеки масла из-за слабого пластикового поддона.

Именно из-за этого в 2011 году Kia меняет 6-ступенчатый автомат ZF на 8-ступенчатую коробку A8TR1 собственного производства, которая оказалась крайне удачной и, как правило, вообще не доставляет проблем как минимум до пробега в 300 тыс.км.

Что касается полного привода, то он у Mohave "кроссоверный". Основные ведущие колеса у вседорожника задние. В случае пробуксовки до 50% момента через "мокрую" муфту передается на переднюю ось. А в критических ситуациях через двухступенчатую раздатку BorgWarner можно включить понижающую передачу. Учитывая, что Mohave нечасто оказывается вне асфальта, главная проблема на бездорожье - перегрев муфты при частом буксовании. Так что перед покупкой лучше бы проверить, не увлекался ли прошлый владелец рыбалкой или прочими загородными развлечениями.

Подвеска, тормоза и рулевое управление

Фото: Пресс-служба Kia.

Kia Mohave оснащался независимой подвеской "по кругу", однако в качестве демпфирующих элементов можно было выбрать либо стандартные пружины, либо пневмоопоры. Разница ощутимая как по поведению машины, так и по дальнейшему обслуживанию.

Вариант попроще не обладал идеальной энергоемкостью, чем приучал владельца тормозить перед колдобинами. К тому же такая машина лучше управлялась. А вот убаюкивающая "пневма" без разбора "глотала" любые неровности полотна, но из-за этого гораздо быстрее убивалась и в ремонте стоила заметно дороже. Если пружинная подвеска порой выхаживает и 150 тыс.км, то пневматическая у особо неаккуратных водителей могла "задать вопросы" уже на 80-90 тыс.км.

Главная проблема: сбой датчиков положения кузова или из-за повреждения проводки или попадающей грязи. Лечится заменой как самих деталей, так и их проводки. "Кулибины" порой перепаивают элементы, заливая все эпоксидкой. Все остальные элементы, особенно если регулярно заниматься их профилактикой, достаточно крепкие и выходят из строя в основном по причине больших пробегов и неаккуратных хозяев.

Что касается рулевого управления, то каких-то родовых болячек у него не выявлено, а вот тормоза отличаются достаточно быстрым износом, особенно у любителей погонять: останавливать 2,5-тонный вседорожник нужно основательно и заранее.

Кузов и салон

Фото: Пресс-служба Kia.

Kia Mohave имеет средний уровень коррозийной стойкости и качества покраски, так что автомобили старше 5-7 лет как правило уже требуют полировки, а на вседорожниках первых лет выпуска можно легко встретить и очаги ржавчины - как правило по кромкам дверей и вокруг решетки радиатора, а также на отпескоструенных арках и порогах.

Что касается интерьера, то отзывы по его добротности разные. Качество материалов среднее, а вот уровень сборки гуляет, что многие списывают на корейское или российское происхождение машины. Так или иначе, скрипы и сверчи Mohave не чужды.

Также не редки на Kia и сбои салонной электрики: может глючить камера заднего вида, блок климат-контроля или дворники с омывателем. Чаще всего связано это с проводкой, которая во всей машине не идеальна.

Вывод

Фото: Пресс-служба Kia.

Если вы положили глаз на Kia Mohave, то ваш выбор - это дизельный агрегат не старше 2011 года обязательно с 8-ступенчатым автоматом.

Для сокращения затрат желательно выбирать базовые версии с пружинной подвеской, а также смотреть, чтобы предыдущий владелец не был заядлым любителем бездорожья.

При такой выборке рассчитывать на машину дешевле 1,2 млн рублей лучше не стоит, а если еще и пробег выбирать поменьше, то нужно ориентироваться на 1,3-1,4 млн. В остальном Kia Mohave - очень неплохой выбор за свои деньги, который не разорит в обслуживании и во многом подарит почти премиальный уровень комфорта.