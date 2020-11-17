Путин отметил стабилизацию обстановки в Карабахе

Договоренности по Нагорному Карабаху соблюдаются и боевые действия прекращены, заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС, который прошел в режиме видеоконференции.

"Ситуация в области глобальной и региональной безопасности остается сложной", - отметил Владимир Путин.

В сентябре в острую фазу перешел конфликт в Нагорном Карабахе, отметил президент. "Российская сторона предприняла самые активные усилия, чтобы помочь остановить боевые действия между двумя дружественными нам государствами и побудить их найти компромиссное решение", - подчеркнул он. В результате посредничества Москвы были достигнуты договоренности о полном прекращении огня и развертывании в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента. Все это зафиксировано в трехстороннем заявлении.

"Важно, что упомянутые договоренности соблюдаются. Полностью прекращены боевые действия, обстановка стабилизируется", - констатировал Путин. "Таким образом, созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса, причем на справедливой основе, в интересах как азербайджанского, так и армянского народов", - заключил он.