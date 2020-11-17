В Ярославле вынесен приговор убийце настоятеля монастыря

Преступление, ужаснувшее не только Ярославскую область, но и всю страну, было совершено 7 июля 2016 года: в своей келье оказался зверски убит 42-летний игумен Даниловского монастыря Даниил (Соколов). Тело настоятеля с многочисленными ножевыми ранениями нашли, когда он утром не пришел на службу в храм, а потом не вышел к трапезе.

По подозрению в убийстве тогда же, в июле, задерживался один из послушников монастыря, но потом выяснилось, что он к злодеянию не имеет никакого отношения. В итоге поиск затянулся на несколько лет. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, на причастность к преступлению были проверены больше трех тысяч человек: люди из окружения игумена, а также наркозависимые, ранее судимые, в том числе за преступления на объектах религиозного культа, другие категории граждан.

Личность подозреваемого установили в 2019 году. Причем к этому времени 31-летний уроженец Дальнего Востока Александр Авдеев успел совершить еще одно убийство в Москве и попасть за него в колонию. Взятый у него там образец ДНК совпал с тем, что был найден на месте убийства священника. Позднее при выезде со следственной группой в монастырь Авдеев рассказал, как расправился с настоятелем. В этом уголовном деле 319 томов.

Следствие и суд установили, что мужчина, живший в Свято-Троицком Даниловом монастыре в 2011 - 2012 годах в качестве трудника, утром 7 июля приехал в монастырь специально ради убийства игумена. Никем не замеченный, он прошел на территорию, поднялся на второй этаж братского корпуса с заранее приготовленным ножом, постучал в дверь кельи настоятеля, а когда она открылась, ударил игумена ножом в грудь, втолкнул в помещение и там нанес священнику еще множество ножевых ранений. Обыскав келью, Авдеев забрал с собой 1,1 миллиона рублей и скрылся.

С учетом не отбытого срока наказания за второе убийство государственный обвинитель запросил для Авдеева, обвиненного в убийстве, сопряженном с разбоем, в общей сложности 23 года лишения свободы. Правда, по словам адвоката Оксаны Озен, корыстный мотив и совершение разбоя ее подзащитный не признал. Он объяснил, что пошел на преступление из-за разочарования в православии. С детства увлеченный религией, он в 18 лет крестился, ездил по монастырям, собирался стать монахом, поступил в Православный Свято-Тихоновский университет. Но из-за разочарования в образе жизни священнослужителей университет очень скоро бросил, увлекся другими духовными практиками. В частности, ездил в Индию, употреблял там психоделические вещества с целью расширения сознания.

- В июне 2016 года он в очередной раз вернулся из Индии в довольно разбитом, депрессивном состоянии. И им овладела навязчивая идея, что во всех его несчастьях и в том, что его жизнь не сложилась, виноват отец Даниил, к которому он испытывал неприязнь. Он не говорит, что хотел его убить, он говорит, что хотел его удалить, как в компьютерной игре. Как клавишу delete нажать - и нет человека, - объясняет позицию своего подзащитного Оксана Озен.

Сейчас, с ее слов, Авдеев очень раскаивается в содеянном и не может дать объяснения своему поступку. Украденные монастырские деньги он потратил, съездил на часть из них в Индию, работал там в детском лагере. А в 2018 году в Москве совершил убийство мужчины, в квартире у которого жил.

Ожидая вынесения приговора, подсудимый, закрыв лицо маской и козырьком бейсболки, сидел и читал какую-то книгу.

Ярославский областной суд признал Александра Авдеева виновным в убийстве, незаконном проникновении в жилище и краже в особо крупном размере и по совокупности с предыдущим приговором назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в ИК строгого режима. Корыстный мотив совершения преступления, по мнению суда, доказан не был.