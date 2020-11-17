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17.11.2020 15:55
Рубрика: Общество

В Москве завершилось прощание с Арменом Джигарханяном

Фото: Александр Корольков

В Московском драматическом театре состоялось прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном. Церемония проходила более двух часов, передает РИА Новости.

Фото: Валентин Мастюков/ Фотохроника ТАСС
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Участие в ней приняли более ста человек. В том числе артисты Владимир Конкин, Инна Чурикова, Александр Пашутин, Дмитрий Харатьян, музыкант Александр Розенбаум, художник Никас Сафронов и другие.

Актера проводили в последний путь продолжительными аплодисментами. Похоронят его на Ваганьковском кладбище, рядом с единственной дочерью.

Джигарханян скончался в субботу, 14 ноября, на 86-м году жизни​​​. Причиной смерти стала остановка сердца, рассказали в окружении актера. Однако точные причины должна установить экспертиза.

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