В Москве завершилось прощание с Арменом Джигарханяном

В Московском драматическом театре состоялось прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном. Церемония проходила более двух часов, передает РИА Новости.
Участие в ней приняли более ста человек. В том числе артисты Владимир Конкин, Инна Чурикова, Александр Пашутин, Дмитрий Харатьян, музыкант Александр Розенбаум, художник Никас Сафронов и другие.
Актера проводили в последний путь продолжительными аплодисментами. Похоронят его на Ваганьковском кладбище, рядом с единственной дочерью.
Джигарханян скончался в субботу, 14 ноября, на 86-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца, рассказали в окружении актера. Однако точные причины должна установить экспертиза.