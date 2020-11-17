Руководство "Нижегородского водоканала" отправили под арест

По версии следствия, с июня 2018 года руководитель АО "Нижегородский водоканал" Николай Николюк (контрольный пакет предприятия находится у муниципалитета) совместно с другими лицами создал организованное преступное сообщество. В качестве подозреваемых фигурируют два заместителя гендиректора - Александр Сидляревич и Александр Жерноков.

Коррупционную схему пресекли следователи СК вместе с оперативниками ФСБ. Как сообщает СУ СК по региону, размер откатов, которые должны были платить контрагенты предприятия его руководству, зафиксировали на уровне от 10 до 15 процентов суммы договора поставки или оказания услуг.

С января прошлого года по настоящее время только одна фирма, занимающаяся благоустройством, выполнила работы на сумму свыше 300 миллионов рублей. Взятки - около 36 миллионов рублей - разошлись между подельниками. Следователи приводят еще один эпизод в отношении другой фирмы, гендиректор которой отдал около 20 миллионов рублей за заключенный договор оказания услуг и общее покровительство при его реализации. С апреля этого года ежемесячно не менее 200 тысяч рублей "капали" в качестве взятки по договору клининговых услуг. В отношении руководителей этих структур также возбуждены уголовные дела за дачу взятки.

Об обысках на предприятии стало известно в среду 11 ноября. А уже с четверга суд начал рассматривать ходатайства следователей об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых. Как сообщил "РГ" руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Валерий Лазарев, Николай Николюк заключен под стражу по 9 января включительно, арестованы и его заместители - Александр Сидляревич и Александр Жерноков. Еще четверо фигурантов дела заключены под стражу, двоих поместили под домашний арест. В пресс-службе регионального СУ СК уточнили, что вину в совершении инкриминируемых преступления гендиректор не признал.

По сообщению пресс-службы АО "Нижегородский водоканал", исполнять обязанности генерального директора сейчас назначен Владимир Шацков, ранее занимавший должность главного инженера предприятия.

Единственным акционером Нижегородского водоканала является администрация Нижнего Новгорода. В ответ на запрос "РГ" глава города Юрий Шалабаев сообщил, что помимо прочих антикоррупционных мер, которые будут предприняты в отношении общества, планируется усиление контрольных функций его совета директоров над единоличным исполнительным органом - генеральным директором.

В пресс-службе предприятия уточнили, что решением единственного акционера от 28 сентября 2020 года в состав совета директоров вошли четыре работника администрации Нижнего Новгорода - Дмитрий Сивохин, Светлана Помпаева, Павел Марков, Алексей Краснов, а также профессор ННГАСУ Алексей Васильев и уже бывший гендиректор Николай Николюк.

По мнению депутата думы Нижнего Новгорода предыдущего созыва Евгения Лазарева, хоть Водоканал и принадлежит муниципалитету, влияние города на работу АО, а главное - на контроль расходования средств минимальное. Депутаты не могут принимать решения, что, где и в какой очередности строить, реконструировать, модернизировать.

- Дополнительно необходимо усилить контроль за закупками предприятия, рассмотреть возможность снижения финансового порога, при превышении которого сделки подлежат обязательному одобрению учредителем, то есть муниципалитетом. Мэрия может гендиректора нанимать на конкурсной основе, тогда повысится вероятность, что на должность придет профессионал и лицо неангажированное. Также можно усилить функцию совета директоров, передать ему больше полномочий, включить туда сотрудников правоохранительных органов. И, конечно, нужно больше раскрытия информации по работе предприятия: прозрачный сайт и прозрачные правила приемки работ, - заявил экс-депутат. .

Справка "РГ"

АО "Нижегородский водоканал" - одно из крупнейших предприятий Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения. Компания эксплуатирует и обслуживает водопроводные и канализационные сети Нижнего Новгорода и Кстовского района области. Обслуживает более 1,3 миллиона потребителей. Протяженность водопроводных и канализационных сетей превышает 3500 километров. В структуру предприятия входит свыше 60 подразделений, в которых работает почти 3400 специалистов.