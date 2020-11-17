Выкатившийся за ВПП в Новосибирске Ан-124 уберут в течение недели

Самолет Ан-124 "Руслан", на прошлой неделе выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы новосибирского аэропорта Толмачево, уберут с территории воздушной гавани в течение семи дней. Пока что самый большой в мире грузовой самолет с поврежденным двигателем и фюзеляжем остается на том месте, где и остановился после аварийной посадки.

Как передает ТАСС со ссылкой на начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Вячеслава Федорова, самолет планируют убрать, если не обнаружатся скрытые повреждения, которые специалисты не видят на данный момент.

Сейчас эксперты проверяют электропроводку, которая была повреждена фрагментами поврежденного при взлете двигателя. Без этого невозможно восстановить питание борта, открыть рампу грузового отсека и освободить его от десятков тонн контейнеров с автозапчастями, которые "Руслан" должен был доставить в Вену.

Напомним, именно в австрийскую столицу Ан-124 вылетел из Новосибирска в пятницу 13 ноября. На высоте около 300 метров экипаж услышал сильный хлопок - один из двигателей буквально разорвало. Его фрагменты повредили фюзеляж и электропроводку. Экипаж остался без связи с землей и рабочих электроприборов.

Несмотря на это, пилотам удалось развернуть и посадить самолет точно на полосу аэропорта спустя менее десяти минут после вылета. Воздушный гигант выкатился за ее пределы примерно на 300 метров, никто из 14 членов экипажа не пострадал. После аварийной посадки "Руслана" была инициирована прокурорская проверка и возбуждено уголовное дело.