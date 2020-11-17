Роспотребнадзор: Свыше 60 миллионов россиян сделали прививку от гриппа

Свыше 60,2 миллиона россиян (41,2% от численности населения страны) уже сделали прививку от гриппа. Информация опубликована на сайте Роспотребнадзора.

"Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 43 субъектах России. Чаще всего простывают взрослые", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Специалисты напоминают, что вакцинация против гриппа - основной способ профилактики заболевания. Для вируса характерна сезонность. Его активность обычно начинается в конце ноября-начале декабря, с пиковыми значениями в январе-феврале. Для того, чтобы выработался защитный иммунитет необходимы две-три недели. Дополнительный аргумент в пользу вакцинации - осложнения, которые дает грипп. Прививка поможет этого избежать.

Специалисты также напомнили о необходимых мерах профилактики воздушно-капельная инфекции, которой является грипп. Избегать массовых мероприятий, особенно в закрытых помещениях, обязательно пользоваться защитными масками в общественных местах и не забывать про санитарную гигиену. Укрепить иммунитет организма помогают также прогулки на свежем воздухе, правильное питание, прием витаминов и физическая активность.