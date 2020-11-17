Россиянам рассказали о способах снизить риск заражения коронавирусом

В период похолодания необходимо внимательнее относиться к своему здоровью. Об этом заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, говоря о том, как снизить риск заражения коронавирусом.

Он призвал россиян одеваться по сезону. "Любое ослабление, любая простуда - выскочил, охладился, подпростыл - будет работать на мельницу этой инфекции", - предупредил Онищенко в интервью радио Sputnik.

Для повышения сопротивляемости организма важно хорошо питаться, следить за уровнем витамина D, который интенсивно стимулирует иммунную систему, а также не забывать о физической активности. Заниматься физкультурой нужно в любом возрасте в пределах своих возможностей.

Академик также напомнил, что в группе риска по коронавирусу пожилые люди, граждане с онкологическими, кардиологическими и эндокринными заболеваниями. Все остальные, по словам Онищенко, должны воспринимать ситуацию как сезонное нарастание острой респираторной вирусной инфекции.

Ранее россиян призвали не принимать антибиотики для профилактики коронавируса. По словам главного микробиолога Минздрава России Романа Козлова, антибиотики в принципе не действуют на вирусы, включая COVID-19. При этом их использование не по назначению, может спровоцировать развитие других болезней: микроорганизмы, обитающие в полости рта, в кишечнике, которые потенциально могут вызывать заболевания, станут устойчивыми к антибиотикам.