Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
17.11.2020 13:33
Рубрика: Легковые авто

Седан больше Toyota Corolla и дешевле Camry рассекречен до премьеры

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Через несколько дней в китайском Гуанчжоу стартует автосалон, на котором компания Toyota готовится представить новый седан Allion.

Фото: Борис Захаров
Toyota отзывает в России почти 70 тысяч автомобилей

Судя по вывеске, Toyota Allion получил другие оптику, бампер и решётку радиатора. Если фронтальная часть седана тянет на фейслифт, то "корма" позволяет Allion претендовать на звание "новый": были переформованы крышка багажника и крылья - этого потребовали светодиодные фонари горизонтальной формы, соединённые хромированным ламелем с названием модели.

Кроме того, что Allion вышел за пределы Японии и начнёт продаваться в Китае, седан примечателен тем, что будет представлен в двух версиях, которые подготовлены совместными предприятия Toyota с компаниями GAC и FAW. На опубликованных фото изображена версия от СП Toyota-FAW.

Новый Allion создан на платформе TNGA и имеет колёсную базу 2750 мм, он оснащается двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 178 л.с. и вариатором.

Фото: www.autohome.com.cn
#Toyota