Седан больше Toyota Corolla и дешевле Camry рассекречен до премьеры

Через несколько дней в китайском Гуанчжоу стартует автосалон, на котором компания Toyota готовится представить новый седан Allion.

Судя по вывеске, Toyota Allion получил другие оптику, бампер и решётку радиатора. Если фронтальная часть седана тянет на фейслифт, то "корма" позволяет Allion претендовать на звание "новый": были переформованы крышка багажника и крылья - этого потребовали светодиодные фонари горизонтальной формы, соединённые хромированным ламелем с названием модели.

Кроме того, что Allion вышел за пределы Японии и начнёт продаваться в Китае, седан примечателен тем, что будет представлен в двух версиях, которые подготовлены совместными предприятия Toyota с компаниями GAC и FAW. На опубликованных фото изображена версия от СП Toyota-FAW.

Новый Allion создан на платформе TNGA и имеет колёсную базу 2750 мм, он оснащается двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 178 л.с. и вариатором.