Тема коллективной безопасности обсуждалась секретарями совбезов ОДКБ

Заявление об укреплении сотрудничества в целях борьбы с международным терроризмом и связанной с ним экстремистской идеологией было принято на заседании комитета секретарей советов безопасности государств-членов ОДКБ. Экспертный диалог, на котором обсуждались вопросы коллективной безопасности, состоялся в формате видеоконференции, уточнили в государственном секретариате Совета безопасности Беларуси.

Руководители аппаратов СБ обменялись мнениями об актуальных вызовах и угрозах коллективной безопасности, а также обсудили меры, направленные на их нейтрализацию. Кроме того, информирует БЕЛТА, была заслушана информация председателя координационного совета руководителей компетентных органов "по противодействию незаконному обороту наркотиков о деятельности совета и путях совершенствования работы в данной сфере".

Участники мероприятия были проинформированы и о событиях, происходящих в Беларуси в поствыборный период. В этой связи была подчеркнута "недопустимость вмешательства во внутренние дела государств и важность сохранения стабильности в обществе".

По итогам встречи были согласованы и документы по развитию и совершенствованию нормативной правовой базы, военного и военно-экономического сотрудничества государств-членов ОДКБ.