Утвержден новый состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании СГ

В формате видеоконференции был избран во вторник новый состав молодежной палаты при Парламентском собрании Союза России и Беларуси, информирует БЕЛТА, уточнив, что срок полномочий предыдущего состава, который работал с 2018 года, истек в текущем году. В этой связи обеими палатами парламентов Союзного государства и был делегирован новый состав. Ее председателем избран Дмитрий Матюшенок, а первым заместителем - Александр Бурда. Их заместителями стали Максим Крупейченко и Марат Озиев.

Кроме того, сообщает агентство, сформирован и состав шести комиссий палаты: по предпринимательству и экономической политике; по социальной политике, гуманитарным вопросам, спорту и туризму; по науке, образованию и культуре; по вопросам экологии и природопользования; по информационной политике и информационным технологиям; по межрегиональному сотрудничеству.

В заседании приняли участие депутаты - члены комиссии ПС по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, а также члены комиссии по законодательству и регламенту.