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17.11.2020 04:03
Рубрика: В мире

В Перу депутат-центрист объявлен третьим президентом за неделю

Текст: Максим Макарычев
Франсиско Сагасти. Фото: AFP/Luka GONZALES Франсиско Сагасти. Фото: AFP/Luka GONZALES
Франсиско Сагасти. Фото: AFP/Luka GONZALES

Конгресс Перу в понедельник выбрал депутата-центриста Франсиско Сагасти временным президентом страны. Это было сделано в попытке разрядить острый политический кризис после гневных протестов и ухода двух президентов на прошлой неделе.

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Представитель партии Морадо 76-летний Сагасти получил достаточно голосов депутатов, чтобы возглавить конгресс. По конституции именно он займет пост президента Перу перед общенациональными выборами, назначенными на апрель, сообщает Reuters.

Сагасти станет уже третьим президентом Перу за неделю. В воскресенье временный лидер Мануэль Мерино ушел в отставку, спустя всего пять дней после присяги, а ранее от власти был отстранен центрист Мартин Вискарра. Сагасти принадлежит к единственной партии, голосовавшей против импичмента 57-летнему Вискарре на прошлой неделе. Вискарра пользуется большой поддержкой многих избирателей в Перу за свои попытки реформ.

Сагасти, бывший сотрудник Всемирного банка и инженер по профессии, отмечают наблюдатели, неизбежно столкнется с серьезной проблемой - добиться стабильности в Перу. Эта страна сильно пострадала от COVID-19 и приближается к худшему за столетие экономическому спаду.

В мире Южная Америка Перу

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