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17.11.2020 13:58
Рубрика: Общество

"Вектор" в декабре приступит к испытанию вакцины от COVID-19 на детях

Текст: Светлана Ментюкова
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" планирует в декабре начать исследования эффективности вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" среди подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Об этом заявил гендиректор центра Ринат Максютов в ходе своего выступления на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19", передает его слова ТАСС.

"Суммарно планируется проведение независимых следующих пострегистрационных клинических исследований: на детях возраста 14-17 лет, на 100 добровольцах. Мы планируем к ним приступить в декабре этого года", - сказал он.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Ранее Максютов заявлял, что при проведении "Вектором" клинических исследований вакцины от коронавируса среди подростков состав препарата менять не будут.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах старше 18 лет и моложе 60 лет. Первый доброволец был привит 27 июля. Заключительная группа из 20 добровольцев, участвовавших в клинических исследованиях, была выписана из стационара 8 сентября.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также сообщила, что клинические испытания вакцины завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина центра "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Центр вскоре приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в различных регионах России.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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