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18.11.2020 10:37
Рубрика: В мире

Арестованы подозреваемые по делу о похищении бриллиантов из музея Дрездена

Текст: Екатерина Забродина
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Спустя почти год после дерзкого ограбления ювелирного музея "Зеленый свод" в Дрездене немецким правоохранителям удалось не просто выйти на след, но задержать трех подозреваемых. Как пишет Frankfurter Rundschau, в масштабном рейде были задействованы 1600 оперативников из федеральной полиции и из восьми земель. Они обыскали десять квартир в берлинском районе Нойкельн, а также прочесали гаражи и автомобили - всего 18 объектов. По данным СМИ, все арестованные состоят в берлинском преступном арабском клане Реммо, который был замешан в краже 100-килограммовой золотой монеты (самой большой в мире, - прим. "РГ") из столичного музея Боде в 2017 году. При этом у преступников немецкие паспорта.

Фото: JAXA / Kashikagaku
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Речь идет о двух братьях-близнецах 23 лет и их 26-летнем сообщнике. "Нам несказанно повезло, что их удалось взять через год после ограбления", - признал представитель дрезденской полиции Томас Гайтнер. Еще двое находятся в розыске, в том числе международном. Не исключено, что они давно покинули пределы Германии. У полиции даже есть "оперативка" на машину, на которой может передвигаться предполагаемый преступник.

При этом на след сокровищ выйти по-прежнему не удалось. На черном рынке они пока не всплыли. Источники, близкие к следствию, по горячим следам признавали, что на поиски артефактов могут уйти "месяцы, если не годы". Сейчас, когда прошло уже столько времени, у следователей "притупилась надежда, что сокровища когда-нибудь вернутся в музей", признает Frankfurter Rundschau. "Но надежда умирает последней", - говорит Гайтнер.

Напомним, что на поиск коллекции, украденной 25 ноября 2019 года, были брошены силы сорока самых опытных криминалистов в сфере искусства, которые вошли в специальную комиссию под кодовым названием "Эполет". По-прежнему работает "горячая" телефонная линия для возможных свидетелей: за важную информацию объявлено вознаграждение до полумиллиона евро. Сами похищенные артефакты оцениваются примерно в миллиард, однако их историческое значение бесценно, сокрушаются музейщики.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Камеры видеонаблюдения показали, что в непосредственном взломе галереи участвовали двое. Ранним утром, когда город безмятежно спал, преступники подожгли местную трансформаторную подстанцию, обесточив музей, затем спилили железную решетку на окнах первого этажа и проникли в зал, где хранились ювелирные сокровища эпохи барокко. Ударопрочное стекло удалось разрубить топором. Грабители средь бела дня вынесли двенадцать уникальных экспонатов, в том числе дрезденский белый алмаз и рубиновый комплект из коллекции курфюрста Августа Сильного, правившего Саксонией на рубеже XVII-XVIII веков. Двое сообщников уже ждали похитителей на машине, готовой к побегу, который был тщательно спланирован. Они проехали через весь Дрезден, затем припарковались в подземном гараже на окраине города и подожгли транспортное средство, заметая следы. Дальше бандиты пересели на автомобиль, замаскированный под популярное городское такси - и их след простыл. "Ограбление оказалось делом считанных минут", - развели руками в полиции.

В мире Европа Германия

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