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18.11.2020 11:02
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ переименует Lada 4x4 в Niva Legend

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В ближайшее время у Lada 4x4 может появиться ещё одна спецверсия. На АвтоВАЗе были собраны три опытных экземпляра внедорожника в трёхдверном кузове, у которых есть несколько отличительных элементов.

Фото: www.ebay.co.uk
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Так, как сообщает AvtoVAZ News, на крышке багажника шильдик "4х4" был заменён на другой - "Niva Legend", а фирменные трёхсекционные технологические отверстия на задней стойке получили отделку из пластика.

Больше никаких подробностей о Lada Niva Legend в настоящий момент нет, но рассчитывать на вывод новой спецверсии в 2020 году не стоит, так как у Lada 4x4 только-только появилось исполнение Black, которое отличается от обычной модели чёрными потолком, блоком ЭРА-Глонасс, зеркалами заднего вида, колёсными дисками и новой отделкой салона.

Цена на обычный Lada 4x4 стартует от 587 900 рублей, купить Lada 4x4 Black можно за 672 900 рублей. Во всех комплектациях и версиях исполнения модель оснащена бензиновым двигателем 1.7 литра мощностью 83 л.с., системой полного привода с двуступенчатой раздаточной коробкой и 5-ступенчатой МКП.

#Lada