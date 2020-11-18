Lada никак не распрощается с Европой: итоги продаж марки в ЕС

Несмотря на то, что официальные поставки автомобилей марки в Европу давно прекратились, марка мелькает в отчётах Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

За десять месяцев этого года в ЕС было продано 1851 автомобиль Lada, что в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В октябре на машины российского производства нашлось 43 покупателя - в 7,9 раза меньше, чем в октябре 2019-го.

На ключевом для Lada рынке - в России - у марки всё хорошо, более того, в октябре был установлен абсолютный рекорд по количеству проданных машин.