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18.11.2020 17:00
Рубрика: Российский автопром

Lada никак не распрощается с Европой: итоги продаж марки в ЕС

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Несмотря на то, что официальные поставки автомобилей марки в Европу давно прекратились, марка мелькает в отчётах Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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За десять месяцев этого года в ЕС было продано 1851 автомобиль Lada, что в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В октябре на машины российского производства нашлось 43 покупателя - в 7,9 раза меньше, чем в октябре 2019-го.

На ключевом для Lada рынке - в России - у марки всё хорошо, более того, в октябре был установлен абсолютный рекорд по количеству проданных машин.

#Lada