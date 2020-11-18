В Ростове вынесли приговор за подготовку теракта на концерте Киркорова

Резонансное дело о попытке организации теракта на концерте Филиппа Киркорова в Дагестане получило завершение в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону.

Согласно приговору обвиняемые в преступлении получили 64 года на четверых. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе суда.

На скамье подсудимых оказались молодые участники преступного сообщества, прошедшие обучение и психологическую подготовку в целях осуществления террористической деятельности в рамках запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство".

Подсудимые (трое из них жители Дагестана, один - Ставропольского края) самостоятельно изготавливали различные взрывные устройства. А 6 июля 2017 года июля во время концерта Филиппа Киркорова они планировали совершить террористический акт на территории летней эстрады Дагестанской государственной филармонии. Однако реализовать задуманное не удалось: из-за того, что площадка хорошо охранялась полицейскими, преступники не смогли проникнуть на место и установить взрывные устройства до начала выступления.

В октябре и ноябре 2017-го фигуранты были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Примечательно, что свои действия они связали с Максимом Галкиным: он якобы заказал покушение на своего соперника Филиппа Киркорова, к которому телеведущий ревновал свою супругу Аллу Пугачеву.

- В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 19 лет каждому в исправительной колонии строгого режима, - уточнили в Южном окружном военном суде.

К слову, осужденные вину свою не признали.