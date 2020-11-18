С челябинских металлургов потребовали 250 млн за загрязнение реки

В суд Челябинска направлены новые иски к местному металлургическому гиганту о сбросе неочищенных сточных вод в реку Миасс. На сей раз природоохранная прокуратура требует взыскать с предприятия свыше 250,2 миллиона рублей, сообщили в среду в надзорном ведомстве.

- Установлено, что предприятие систематически нарушает федеральное законодательство в результате сброса загрязненных сточных вод в поверхностный водный объект - реку Миасс на территории Челябинска и Красноармейского района, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Обществом не обеспечено применение наилучших из существующих технологий очистки производственных стоков, а также строительство очистных сооружений, в результате чего водным ресурсам причиняется вред.

Как уже сообщала "РГ", нынешней осенью суд уже удовлетворил два иска природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора, по которым предприятию надлежит возместить экологический ущерб, нанесенный водной артерии Челябинска с июля 2016 по ноябрь 2017 года.

В сентябре Металлургический суд принял решение о взыскании с металлургов 142,6 миллиона рублей за сброс неочищенных вод из двух промышленных водоемов-отстойников - Каштакского и Першинского прудов, осуществляющих спуск на территории Челябинска. А 9 ноября тот же суд вынес решение о взыскании еще 47,2 миллиона рублей за стоки из третьего отстойника - Баландинского пруда.

Теперь надзорные ведомства подсчитали причиненный ущерб в период с декабря 2017 по декабрь 2018 года. По загрязнению реки на территории Челябинска он, по данным Росприроднадзора, превысил 188 миллионов рублей, на территории Красноармейского района - 62 миллиона. Таким образом, общая сумма взысканий с учетом уже удовлетворенных исков приближается к половине миллиарда рублей.

В этом году прокуратура выявила в стоках комбината превышение допустимых концентраций по аммоний-ионам, взвешенным веществам, нефтепродуктам, нитрит-анионам, сульфид-анионам, фенолу, фторид-анионам, хрому 6 плюс и цинку. А значит, можно предположить, что претенциозная работа будет продолжена. И предприятию в скором времени предъявят иски за загрязнение реки в 2019 и 2020 годах.

В то же время предприятие заявило о готовности провести модернизацию очистных сооружений, нивелирующую вредное влияние на реку. Планируется, что сброс стоков из Каштакского и Першинского прудов на территории Челябинска будет прекращен полностью, а на Баландинском - значительно сокращен. Об этом руководство предприятия вчера подписало соглашение с правительством региона.

Как отметили в правительстве, в прошлом году объем сброса сточных вод металлургического гиганта составил 20,7 миллиона кубических метров. В следующем году он будет сокращен на 13,1 миллиона кубометров, в 2023 - еще на 4,1 миллиона. В общей сложности к 2024 году планируется снижение объема сброса загрязняющих веществ на 17,5 миллиона кубометров, а массы загрязняющих веществ - на 1,6 тысячи тонн в год. По оценке главы региона Алексея Текслера, это позволит решить застарелую проблему загрязнения реки на 85 процентов.

- Мы провели инвентаризацию всех наших проблем, связанных со сбросами в реку Миасс, - отметил гендиректор предприятия Олег Коржов. - Результатом стала целостная программа, стоимость которой, по предварительным оценкам, составит 1,5 миллиарда рублей. Решим две основных задачи: уменьшим объемы сброса в реку Миасс (закроем два пруда, останется только один) и улучшим систему очистки воды.

По результатам последней прокурорской проверки в отношении предприятия возбуждено новое административное дело по статье о нарушении правил охраны водных объектов (часть 4 статьи 8.13 КоАП РФ). Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.