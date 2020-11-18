В Челябинске завели дело о гибели рабочих при пожаре на производстве

В Челябинске возбудили уголовное дело по факту гибели двоих рабочих при пожаре на производстве пластиковых окон.

В случившемся усматривают признаки нарушения правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (часть 3 статьи 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, устанавливаются обстоятельства произошедшего, виновные должностные лица. Будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, пожар третьего уровня сложности на площади 300 квадратных метров и хлопок бытового газа произошел вчера днем в производственном здании на Демидовской в Челябинске. Проверку соблюдения правил безопасности на предприятии проводит также прокуратура.