"Рон Уизли" побил рекорд Instagram, выложив фото дочери

Британский актер Руперт Гринт, известный многочисленной армии поклонников произведений о Гарри Поттере как Рон Уизли, произвел фурор и переполох в социальной сети Instagram.

Гринт завел персональный аккаунт 10 ноября с целью опубликования первой фотографии со своей маленькой дочерью. Кроме того, он поведал неравнодушным о том, как супружеская чета решила назвать ребенка (мрачно, но вполне в духе "поттерианы" - Уэнсдей). И через четыре часа и одну минуту число его подписчиков составило миллион человек. Гринт на целых сорок три минуты опередил сэра Дэвида Аттенборо, патриарха британского телевидения и популяризатора знаний о дикой природе, присоединившегося к тому же сервису в сентябре.

Сайт BBC услужливо представил список рекордсменов, собравших в кратчайшее время первый миллион фолловеров: на первом месте - Руперт Гринт (на настоящий момент на него подписаны 3,3 млн человек). На втором - вышеупомянутый Аттенборо, на третьем - Дженнифер Энистон (5 часов 16 минут, октябрь 2019), затем герцог и герцогиня Сассексские (5 часов 45 минут, апрель 2019), за ними следует звезда кей-попа Кан Даниэль (11 часов 36 минут, январь 2019), совсем немного уступает папа римский Франциск (12 часов, март 2016), а замыкает список enfant terrible английского футбола девяностых-начала нулевых Дэвид Бекхэм (24 часа, май 2016).