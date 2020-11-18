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Тарантино напишет две книги: приквел своего фильма и нон-фикшн

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    18.11.2020, 15:33
Текст:   Роман Кияшко
Квентин Тарантино в Москве. Фото: Петр Суздальцев/РГ Квентин Тарантино в Москве. Фото: Петр Суздальцев/РГ
Квентин Тарантино в Москве. Фото: Петр Суздальцев/РГ

Квентин Тарантино засел за писательство. Летом выйдет его литературная предыстория "Однажды в… Голливуде", а также нон-фикшн про историю кино 70-х годов.

Фото: WDSSPR
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Как говорится в релизе издательства Harper Collins, уже известна точная дата выхода первой книги - 29 июня 2021 года. Одноименный роман будет рассказывать все о тех же героях, что и оскароносный фильм, - о вымышленном голливудском актере Рике Далтоне и его дублере-спасителе Клиффе Буте, которые пытаются приспособиться к реалиям быстро меняющейся киноиндустрии. События книги будут предшествовать киноленте, детали сюжета пока неизвестны.

- В семидесятых новеллизации фильмов были первыми взрослыми книгами, на которых я вырос. И по сей день я испытываю огромную привязанность к этому жанру. Так что как поклонник кинематографических новелл я с гордостью объявляю "Однажды в… Голливуде" своим вкладом в этот часто маргинализированный, но все-таки поджанр литературы, - заявил Тарантино.

Уже можно быть уверенными, что книгу переведут и на русский язык. Во-первых, авторитет режиссера не позволит издателям обойти стороной роман. Во-вторых, есть и первые тому подтверждения: генеральный директор "Эксмо" Евгений Капьев рассказал радиоастанции "Говорит Москва", что выпуск романа в России стоит ждать в 2021 году.

Фото: kinopoisk.ru
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- Зачастую иностранные правообладатели не так быстро присылают файлы, не так быстро включают контракты. Нам приходится ждать долго ответы на письма. Перевод зависит от объёма книги, но за месяц-два мы справимся. Если книга выходит летом, то до конца года, скорее всего, выйдет в России, - сказал Капьев.

А вот когда стоит ждать поклонникам Квентина вторую его книгу, пока неизвестно. Cinema Speculation, что на русский можно перевести примерно как "Рассуждения о кино", живая легенда Голливуда напишет в соавторстве с кинокритиком Полин Кейл. Вместе они поделятся своими размышлениями о индустрии кино 1970-х годов.

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