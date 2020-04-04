Тарантино готовит роман и режиссерскую версию "Однажды в… Голливуде"

В эфире подкаста Pure Cinema американский режиссер Квентин Тарантино рассказал о том, что хочет выпустить роман "Однажды в… Голливуде" на основе сценария своего последнего фильма.

"Я не думал об этом до недавнего времени. Но сейчас много думаю об этом. Возможно, я напишу книжную адаптацию "Однажды в… Голливуде", - поделился своими планами кинодел.

Кроме того, он проговорился о том, что в будущем зрителей может ждать режиссерская версия ленты, в которую войдут все вырезанные сцены и персонажи, а хронометраж при этом превысит четырехчасовую отметку.

"Однажды в… Голливуде" рассказывает о вымышленной звезде телеэкранов Рике Далтоне (Леонардо Ди Каприо) и его дублере Клиффе Буте (Брэд Питт), которые стремятся адаптироваться к быстро меняющейся киноиндустрии конца 60-х, чьи судьбы переплетаются с реальной историей секты Чарльза Мэнсона и убийством Шэрон Тейт.