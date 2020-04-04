Новости

Названы новые даты премьер "Индианы Джонса 5", "Мулан" и фильмов Marvel 15:48
Певица Пинк и ее трехлетний сын переболели коронавирусом 15:22
Заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина рассказала о симптомах 15:13
На 82-м году жизни умер певец Билл Уизерс 13:29
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус 03.04.2020

Тарантино готовит роман и режиссерскую версию "Однажды в… Голливуде"

Новости
    04.04.2020, 16:03
Текст:   Богдан Бобров

В эфире подкаста Pure Cinema американский режиссер Квентин Тарантино рассказал о том, что хочет выпустить роман "Однажды в… Голливуде" на основе сценария своего последнего фильма.

Фото: kinopoisk.ru
СМИ: Аквамен в киновселенной DC станет чернокожим геем

"Я не думал об этом до недавнего времени. Но сейчас много думаю об этом. Возможно, я напишу книжную адаптацию "Однажды в… Голливуде", - поделился своими планами кинодел.

Кроме того, он проговорился о том, что в будущем зрителей может ждать режиссерская версия ленты, в которую войдут все вырезанные сцены и персонажи, а хронометраж при этом превысит четырехчасовую отметку.

"Однажды в… Голливуде" рассказывает о вымышленной звезде телеэкранов Рике Далтоне (Леонардо Ди Каприо) и его дублере Клиффе Буте (Брэд Питт), которые стремятся адаптироваться к быстро меняющейся киноиндустрии конца 60-х, чьи судьбы переплетаются с реальной историей секты Чарльза Мэнсона и убийством Шэрон Тейт.

Новости

Эмбер Херд могут выгнать из "Аквамена" за избиение Джонни Деппа 03.04.2020
Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин 03.04.2020
СМИ: Аквамен в киновселенной DC станет чернокожим геем 03.04.2020
Видео: Сэмюэл Джексон читает стих о необходимости сидеть дома 03.04.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Продолжение "Тихого места" получило новую дату премьеры 03.04.2020
Премьера продолжения Top Gun с Томом Крузом отложена из-за пандемии 03.04.2020
⧣ Квентин Тарантино
Фото: AP Photo/ Invision/ Charles Sykes
56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом 23.02.2020
Хоакин Феникс получил премию BAFTA и вознегодовал 03.02.2020
Гильдия киноактеров США раздала награды 20.01.2020
⧣ Шэрон Тейт
Фото: www.kinopoisk.ru
Названы номинанты на "анти-Оскар" - премию "Золотая малина" 12.01.2020
"Однажды в... Голливуде": волшебство и проклятие Тарантино 22.08.2019
"Ужасы оптом": в ожидании Тарантино. Чарльз Мэнсон и его "Семья" в кино 06.07.2019