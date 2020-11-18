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18.11.2020 07:14
Рубрика: Транспорт

В России предложили ограничить скорость электросамокатов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Скорость электросамокатов и гироскутеров в России предлагается ограничить 20 километрами в час. В случае нарушения ПДД владельцев такого транспорта ждут штрафы, рассказал замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Курьеров на самокатах и велосипедах обяжут соблюдать правила

В МВД пояснили, что одним из факторов, определяющих скоростные ограничения, будет ширина тротуара. Проект предусматривает также введение новых дорожных знаков, регулирующих движение такого транспорта. Проект изменений в ПДД готовят совместно Минтранс и МВД, пишет РИА Новости.

В Минтрансе России также предложили прописать в правилах дорожного движения разрешение передвигаться по пешеходным зонам на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах, а также позволить владельцам таких транспортных средств пересекать дорогу по пешеходным переходам со скоростью пешеходов.

Ранее в ГИБДД заявляли о том, что необходимо вводить жесткие правила по передвижению курьеров, которые доставляют товары на велосипедах и самокатах. Причина проста - они создают на дорогах опасные ситуации и все чаще попадают в хронику происшествий.

В России предложили ограничить скорость электросамокатов