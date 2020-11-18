Вирусолог назвал самое необычное свойство коронавируса

В коронавирусе нового типа объединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, но по отдельности. В этом заключается его самое необычное свойство, рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета профессор Сергей Нетесов.

"Многие убеждены, что потеря обоняния - исключительно черта этого коронавируса. Но тем же свойством обладают не менее 20 вирусов. Они входят в организм респираторным путем, через нос, а там окончания основных обонятельных нервов, которые поражаются вирусом. Практически всегда, когда человек выздоравливает, обоняние восстанавливается. Дизрегуляция иммунной системы - тоже не новшество, наблюдается и при других инфекциях", - цитирует эксперта "Лента.ру".

Ранее ведущие медики страны обратились к коллегам с просьбой прекратить повсеместную практику назначения антибиотиков при COVID-19, особенно пациентам с легким течением, которые лечатся дома. "Неконтролируемое и в большинстве случаев ненужное применение антибиотиков при коронавирусе может вызвать последствия опаснее самой пандемии", - говорится в открытом письме, подписанном авторитетными медицинскими ассоциациями России. От "профилактического" приема антибиотиков предостерегли и специалисты Минздрава России.