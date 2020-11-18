Заразившегося COVID-19 Сергея Светлакова выписали из больницы

42-летний российский актер, шоумен и телеведущий Сергей Светлаков, ранее госпитализированный с новой коронавирусной инфекцией и поражением легких, выписан из больницы и уже находится дома.

Об этом Сергей сообщил в своем Instagram.

"Я дома! Всем здоровья и не унывать!" - написал он.

Перед этим представитель артиста его госпитализацию опровергала.

Светлаков родился 12 декабря 1977 года в Свердловске. С детства "отличался артистичностью". Занимался футболом, баскетболом, стал кандидатом в мастера спорта по гандболу.

Поступил в Уральский государственный университет путей сообщения в Екатеринбурге по специальности "Экономика на железнодорожном транспорте", где начал играть в КВН.

Снялся в серии фильмов "Ёлки", втором "Горько!", лентах "Камень", "Бедуин", "Джунгли", "Жених".