Брюс Уиллис сыграет шерифа

65-летний американский актер, продюсер и музыкант Брюс Уиллис, к кинокарьере которого последние пять лет есть масса вопросов, подписался на очередной проект. Тем вопросы преумножив.

Как передает Deadline, речь идет о главной роли в боевике "Американская осада" (American Siege).

В картине Эдварда Блэйка, в написании сценария которой ему подсобил Кори Лардж, "Орешек" сыграет бывшего полицейского детектива из Нью-Йорка, который перебрался на должность шерифа небольшого тихого орегонского городка. Где, разумеется, нашел повод себя проявить. Это когда шайка бандитов берет в заложники важного местного жителя - "богатого доктора".

Съемки уже стартовали в Джорджии. Даты премьеры еще нет.

А пока еще раз полюбуйтесь на трейлер другого нового опуса с Брюсом, релиз которого состоится уже через месяц.