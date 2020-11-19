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Брюс Уиллис сыграет шерифа

Новости
    19.11.2020, 16:41
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

65-летний американский актер, продюсер и музыкант Брюс Уиллис, к кинокарьере которого последние пять лет есть масса вопросов, подписался на очередной проект. Тем вопросы преумножив.

Фото: youtube.com/ GAMERGEN
Вышел ураганный трейлер "Охотника на монстров" с Миллой Йовович

Как передает Deadline, речь идет о главной роли в боевике "Американская осада" (American Siege).

В картине Эдварда Блэйка, в написании сценария которой ему подсобил Кори Лардж, "Орешек" сыграет бывшего полицейского детектива из Нью-Йорка, который перебрался на должность шерифа небольшого тихого орегонского городка. Где, разумеется, нашел повод себя проявить. Это когда шайка бандитов берет в заложники важного местного жителя - "богатого доктора".

Съемки уже стартовали в Джорджии. Даты премьеры еще нет.

А пока еще раз полюбуйтесь на трейлер другого нового опуса с Брюсом, релиз которого состоится уже через месяц.

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