Дивеев и Джикия получили травмы в матче против Сербии

Сообщается о том, что у защитника ЦСКА Игоря Дивеева есть подозрение на перелом носа и сотрясение мозга. "Сегодня он пройдет дообследование в расположении клуба, после которого медицинский штаб ЦСКА примет решение о тактике и сроках лечения игрока", - говорится в телеграм-канале сборной.

Не обошлось без повреждения и у капитана команды, спартаковца Георгия Джикии. В конце матча он почувствовал дискомфорт в мышцах бедра. Игрок также пройдет обследование.

"Надеемся, что ничего серьезного у защитника выявлено не будет, тем более, что Джикия с капитанской повязкой доиграл матч до последней секунды", - говорится в сообщении.

Также медицинский штаб сборной рассказал о том, почему не смог принять участие в матче нападающий "Спартака" Александр Соболев. Ранее гендиректор клуба Шамиль Газизов заявил, что тренерский штаб команды рисковал здоровьем игрока, который еще до сборной испытывал проблемы в коленом.

"Александр Соболев был включен в заявку на матч, но участия в нем не принял. Это связано с блокадой коленного сустава, которая возникла уже в раздевалке перед выходом игроков на разминку. Вставая с кресла, игрок почувствовал дискомфорт. Подобная ситуация возникала у него и ранее в расположении клуба. Вчера же блокада была оперативно устранена врачами сборной России. В настоящее время нападающий не испытывает лимитирующего дискомфорта. Необходимо отметить, что Соболев не пропустил ни одной восстановительно-поддерживающей тренировки ни на этом, ни на предыдущем сборе национальной команды и не предъявлял никаких жалоб", - сообщается в телеграм-канале сборной.