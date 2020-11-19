Сборная России не сумела выйти в элитный дивизион Лиги наций по итогам розыгрыша турнира 2020/2021. В решающем матче подопечные Станислава Черчесова разгромно уступили сербам 0:5 и потеряли первое место в группе 3 Лиги "В", гарантировавшее повышение в классе. Вместо нас в Лиге "А" сыграют венгры, которые в параллельной встрече одолели турок - 2:0.

Таким образом, мечты попробовать свои силы в играх с грандами вроде сборных Испании, Италии, Франции, выступающими в Лиге "А", придется отложить как минимум до следующего турнира, который россияне снова начнут во втором по силе дивизионе. Впрочем, на фоне свежей статистики сборной говорить о топ-соперниках сейчас как-то даже неуместно. Матч против сербов стал шестым подряд, в котором команда Черчесова не сумела добиться победы. Особенно провальным оказался ноябрь: в двух матчах россияне пропустили восемь мячей. Для сравнения, в предыдущих четырех матчах Лиги наций у нас было лишь четыре пропущенных мяча.

Ну и, конечно, поражение от Сербии болезненно само по себе, даже если отвлечься от всех турнирных раскладов. В последний раз нашу сборную так жестоко била Португалия на домашнем чемпионате Европы-2004. Тот матч, завершившийся со счетом 1:7, вошел в историю как "ночной позор". Теперь одной черной страницей в летописи отечественного футбола стало больше. Это касается и личного досье Черчесова, при котором сборная России так крупно еще не проигрывала. Станислав Черчесов, кстати, не считает, что это повод подавать в отставку. "Вопрос не ко мне", - сказал главный тренер сборной на пресс-конференции после игры с Сербией. РФС, в свою очередь, судя по всему, никаких резких телодвижений по поводу увольнения Черчесова предпринимать тоже не собирается.

Есть еще один нюанс, который не добавляет радости. По итогам Лиги наций окончательно сформировались корзины для жеребьевки европейского отбора ЧМ-2022, которая пройдет в Женеве 7 декабря. До последнего момента сборная России входила в топ-20 европейских сборных в рейтинге ФИФА, что давало ей место во второй корзине. Однако фиаско наших в матче с сербами позволило румынам, сыгравшим вничью в параллельной встрече с Северной Ирландией, вытеснить Россию из двадцатки рейтинга и, соответственно, из второй корзины в третью. Это значит, что в квалификации ЧМ-2022 подопечные Черчесова получат на одного сильного соперника больше. Напомним, чтобы гарантированно пробиться на главный турнир планеты, необходимо занять первое место в отборочной группе. Второе отправит в стыковые матчи.

Полностью корзины выглядят следующим образом:

ПЕРВАЯ КОРЗИНА: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Дания, Хорватия, Германия, Нидерланды.

ВТОРАЯ КОРЗИНА: Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Австрия, Украина, Турция, Сербия, Словакия, Румыния.

ТРЕТЬЯ КОРЗИНА: Россия, Ирландия, Венгрия, Норвегия, Чехия, Шотландия, Исландия, Северная Ирландия, Финляндия, Греция.

ЧЕТВЕРТАЯ КОРЗИНА: Босния и Герцеговина, Словения, Северная Македония, Черногория, Албания, Болгария, Белоруссия, Израиль, Грузия, Люксембург.

ПЯТАЯ КОРЗИНА: Кипр, Армения, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

ШЕСТАЯ КОРЗИНА: Молдова, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

Своими впечатлениями от игры российской сборной и мнением о ее перспективах с "РГ" поделился бывший полузащитник нашей национальной команды и "Манчестер Юнайтед", мастер спорта СССР международного класса и заслуженный мастер спорта России Андрей Канчельскис.

Андрей Антанасович, что случилось в Сербии?

Андрей Канчельскис: Такой вопрос лучше адресовать Черчесову. Насколько я знаю, в конце сезона тренерский штаб должен предоставить некий отчет по итогам года. Наверное, там Черчесов все объяснит.

Андрей Канчельскис: Черчесову надо было раньше пробовать молодежь. А так некоторые ребята вышли сразу на решающую игру и растерялись

Вообще, что происходит со сборной в последнее время? С октября как отрезало: шесть матчей без побед.

Андрей Канчельскис: Здесь есть много причин. Первая - пандемия, из-за которой сезон получился скомканным. Некоторые футболисты готовы, некоторые не совсем. Обратите внимание, сколько сенсаций в последнее время: немцы шесть пропускают, "Ливерпуль" проигрывает 2:7, "Манчестер Юнайтед" пропускает на своем поле шесть. Это разве нормально? Пандемия сильно повлияла. Плюс ряд игроков нашей сборной не готовы к выступлениям за национальную команду.

Из-за результатов в Лиге наций стоит волноваться? Или к этому турниру не стоит так уж серьезно относиться?

Андрей Канчельскис: К нему по-разному можно относиться, но пропускать пять от сербов в решающем матче - это неприемлемо.

Тем более что у Сербии не было турнирной мотивации.

Андрей Канчельскис: Это неверно. Что значит - не было мотивации? Ты выходишь играть за сборную, на тебя вся страна смотрит. Какая разница - дает тебе эта победа что-то или нет? Ты свой народ представляешь, выходя в этой футболке. И тут каждый матч имеет значение. Кто думает иначе - тем нет места в сборной.

Травмы и потери ряда ведущих игроков тянут на определенное оправдание?

Андрей Канчельскис: В какой-то степени да, но еще раз: пропускать пять от сербов непозволительно. К перерыву счет был 0:4 - это что, приемлемый уровень? Причем без разницы, кто против нас: будь то Сербия или Испания, Франция или Португалия. Такое не красит футболистов. Уж лучше бы мы сыграли как с испанцами на чемпионате мира - били по трибунам и оборонялись все время. Завершили бы встречу вничью и были бы шансы на победу в группе.

Черчесов после игры заявил, что вот потому мы всегда говорили, что молодежь нужно вводить аккуратно. Может, наоборот, надо было давать им больше шансов?

Андрей Канчельскис: Конечно, надо было раньше пробовать молодежь. Были ведь товарищеские матчи - со Швецией, Молдавией. А так некоторые ребята вышли сразу на решающую игру Лигу наций. Конечно, они могут растеряться. Молодежь у нас неплохая, надо ей доверять. Не зря же "молодежка" вышла на чемпионат Европы.

Что происходит с Алексеем Миранчуком в сборной? В "Локомотиве" он столько лет был лидером, хорошо себя проявляет в "Аталанте", а в национальной команде не блещет.

Андрей Канчельскис: Не у всех игроков получается перестроиться с клубного футбола на сборную. Вы правильно сказали - Миранчук был лидером "Локомотива", неплохо выступает за "Аталанту". Может, он не может найти себя в национальной команде. Хотя исполнитель сильный, большой талант.

Стоит ли, на ваш взгляд, волноваться Черчесову за свое место?

Андрей Канчельскис: Нет, давайте будем последовательными. Вот после чемпионата Европы можно будет делать выводы. А так Черчесов вывел команду на Евро, ему и работать с ней.

Александр Мостовой сказал, что надо бы нам забыть о домашнем чемпионате мира. Согласны с ним?

Андрей Канчельскис: Слушайте, я в футбол играл, тысячу лет в игре. Конечно, мы переоценили результат на чемпионате мира. Группа у нас была такая, что мы не могли не выйти из нее. С Испанией я уже сказал - стояли весь матч в защите и били по трибунам. Я еще тогда говорил, что у нас большие проблемы в российском футболе. Первенство планеты было домашним - а это совсем другое дело. Но делать выводы будем после чемпионата Европы следующим летом. Там и увидим свой истинный уровень.

Провал сборной и неудачные результаты в еврокубках - взаимосвязанные вещи?

Андрей Канчельскис: Я опять же говорю: у нас большие проблемы в российском футболе. Черчесов стал заложником ситуации, потому что у него нет кадров. Уровень нашего чемпионата ниже среднего. Как бы кто ни кричал, что Премьер-лига в порядке и все такое, но результатов нет. В еврокубках мы проваливаемся, причем уступаем командам из первенств, которые стоят ниже нас в рейтинге. Это ведь о чем-то говорит.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Илья Соболев

Из первых уст

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:

- Скажу банальность, но у них все залетело, а у нас нет. Но даже если бы мы забили свой первый момент, то, надо быть объективными, сегодня все равно сербы были свежее, лучше. И они заслуженно выиграли. Другое дело, что у нас не было движения, которое должно быть. А когда наша команда физически не готова, согласитесь, что тогда выглядим ниже того уровня, который можем дать.

По такой игре нельзя делать окончательные выводы по тому или иному игроку. Согласитесь, что на таком уровне за раз у нас слишком много игроков не было. Молодых игроков надо аккуратно вводить. Раньше было как: вызывали на несколько сборов, чтобы они обживались, потом давали им играть. А сейчас они должны играть, потому что многих нет. С одной стороны, хочется выигрывать, с другой, предъявлять претензии молодым футболистам, которые в первый раз вызваны в сборную и не могут сделать результат, наверное, это было бы легкомысленно и неправильно. Теперь вам понятнее, почему аккуратненько старались игроков вводить в состав. Потому что сборная - это команда, которая живет своей жизнью, где есть свои устои.