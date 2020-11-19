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19.11.2020 02:15
Рубрика: Спорт

Капитан сборной России извинился за поражение от Сербии

Текст: Артур Нанян
Капитан национальной команды России Георгий Джикия прокомментировал поражение от Сербии (0:5) в последнем матче группового этапа Лиги наций.
Фото: Михаил Шапаев / РИА Новости
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Проиграв в Белграде, россияне упустили возможность финишировать первыми в своей группе и выйти в лигу "А". По словам Джикии, ответственность за случившееся полностью лежит на футболистах.

"Говорить особо нечего. Хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Мы все провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел этот, можно сказать, позор", - приводит слова Джикии пресс-служба сборной.

Первое место в нашей группе заняли венгры, обыгравшие на своем поле Турцию (2:0).

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