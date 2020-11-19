Капитан сборной России извинился за поражение от Сербии

Проиграв в Белграде, россияне упустили возможность финишировать первыми в своей группе и выйти в лигу "А". По словам Джикии, ответственность за случившееся полностью лежит на футболистах.

"Говорить особо нечего. Хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Мы все провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел этот, можно сказать, позор", - приводит слова Джикии пресс-служба сборной.

Первое место в нашей группе заняли венгры, обыгравшие на своем поле Турцию (2:0).