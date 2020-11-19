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19.11.2020 15:55
Рубрика: Экономика

Минпромторг оценил потери металлургов от введения ЕС углеродного налога

Текст: Светлана Ментюкова
Компании российской черной металлургии могут потерять до $800 млн в год от введения углеродного налога в Европейском союзе. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на открытии саммита Сбербанка "Металлы и горная промышленность России и СНГ 2020".
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

"Черная металлургия находится по углеродному налогу в самой высокой зоне риска. То есть в перспективе введение такого налога затронет порядка 13 млн тонн российского экспорта стали в Европейский союз, ЕС у нас вообще один из крупнейших потребителей стали - общая стоимость более $7 млрд. Соответственно, если будет больше €60, как сейчас обсуждается, то это будет порядка $780-800 млн ежегодно", - сообщил замминистра.

Фото: iStock
Евтухов рассказал о ситуации в металлургической отрасли

Как сообщалось ранее, Евросоюз заявил о намерении ввести пограничный корректирующий углеродный механизм в рамках планируемой "зеленой сделки". По мнению европейских чиновников, это уравняет на внутреннем рынке продукцию ЕС, произведенную по высоким климатическим стандартам с минимальными выбросами СО2, и продукцию из других стран, где используются более дешевые технологии с высокими выбросами СО2 - причиной высокого темпа глобального изменения климата. Ожидается, что окончательное решение об учреждении такого механизма будет принято в середине 2021 года.

"И я уже говорил, что большая политическая поддержка у введения углеродной пошлины в Европе, и если будет принят этот барьер, его скорректировать будет очень трудно и мы сегодня с отраслевыми ассоциациями и организациями, нашими торговыми представительствами начали проводить анализ того опыта, который есть у зарубежных стран в развитии технологий выплавки стали, стали с низкой эмиссией парниковых газов. Безусловно, наши предприятия тоже имеют такие компетенции, и я уже говорил, что у нас отрасль активно проводит модернизацию, с каждым годом объем инвестиций все выше и выше, несмотря на пандемию и макроэкономические факторы, объем инвестиций серьезно увеличивается, в том числе с учетом наилучших доступных технологий. Многие технологии связаны со снижением эмиссии парниковых газов, выбросов, со снижением воздействия на экологию", - уточнил Виктор Евтухов.

Как уже сообщалось, в РФ этот вопрос также неоднократно поднимался. В частности, в ходе экологического форума в рамках Недели российского бизнеса 2020 президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что для России важно, чтобы трансграничное углеродное регулирование не оказалось инструментом недобросовестной конкуренции, и формой протекционизма для европейских компаний. "В России основные эмитенты CO2 - крупные компании, входящие в РСПП. Они реализуют мероприятия, в том числе по собственной инициативе, по сокращению выбросов на сотни миллиардов рублей, а 80% нашей электроэнергии вырабатывается на электростанциях с низким удельным выбросом парниковых газов. РСПП ведет совместную работу и с правительством, и с Российской академией наук чтобы сформировать правильную оценку поглощения углекислого газа экосистемами нашей страны", - подчеркнул Шохин. Он отметил, что наша страна вправе рассчитывать на использование других подходов, которые позволят учесть роль природы России в поглощении СО2.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы представителей ЕС в рамках пленарного заседания инвестиционного форума "Россия зовет!" отметил, что крупные российские компании будут вкладываться в проекты, связанные с сохранением окружающей среды, потому что прежде всего это нужно самой России.

"Вы сейчас спросили: насколько наши крупные, в том числе энергетические, компании будут вкладываться в проекты, связанные с сохранением окружающей среды? Они вынуждены будут это делать, потому что принятые в России законы будут заставлять участников экономической деятельности, наших экономических агентов придерживаться определенных выработанных в законодательстве правил. И эти правила, переложенные в законодательные акты, в законы Российской Федерации, полностью отвечают требованиям Парижского соглашения. Мы и внесли эти изменения в наш внутренний закон с тем, чтобы поставить наших крупнейших эмитентов выброса газа в такое положение, при котором они обязаны будут следовать тем требованиям, которые сформулированы в Парижском соглашении", - пояснил глава государства.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минпромторг

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