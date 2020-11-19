Минздрав США отказался работать с Байденом

Глава министерства здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар отказался работать с кандидатом от Демократической партии на пост президента Джо Байденом и его командой до тех пор, пока окончательно не будут подведены итоги выборов. Его заявление распространила телекомпания CNN.

Азар пояснил, что сотрудничество будет возможным только после того, как победителя объявит Управление по оказанию услуг общего профиля США, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что как только будут подведены официальные итоги выборов, ведомство обеспечит "полную, слаженную и профессиональную передачу полномочий". Американским законодательством не установлены четкие сроки, в которые Управление должно провозгласить кандидата от той или иной партии победителем. Обычно это делается после того, как сомнений в его успехе не остается.

Выборы президента США состоялись третьего ноября, окончательные итоги еще не подведены. До 23 ноября власти штатов должны подсчитать бюллетени, присланные по почте. До 12 декабря необходимо утвердить результаты голосования по каждому штату, а 14 декабря должны проголосовать члены коллегии выборщиков.

Ранее действующий президент Дональд Трамп заявил о том, что результаты прошедших выборов были подтасованы. По его словам, не были допущены к подсчету голосов наблюдатели от Республиканской партии, голоса подсчитывались принадлежащей радикальным левым частной компанией с плохой репутацией Dominion и плохим оборудованием. Генеральный прокурор США Уильям Барр постановил федеральным прокурорам по всей стране провести расследования заявлений о возможных нарушениях во время голосования.