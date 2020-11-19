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19.11.2020 10:23
Рубрика: Российский автопром

Обновленный Lada Largus почти рассекречен

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb

В Сети появился очередной снимок закамуфлированного пассажирского универсала Lada Largus Facelift. Как сообщает AvtoVAZ News, прототип позирует на фоне Научно-технического центра АвтоВАЗа.

Фото: Валерий Карташов
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Обновлённый Lada Largus имеет лёгкую маскировочную плёнку, по сути, формальную. На фото отчётливо можно рассмотреть оригинальный дизайн передней части модели.

Спереди Largus получил головную оптику от Renault Logan 2, Х-образный бампер, решётку радиатора с двумя ламелями, капот и крылья другой формы, а также аэродинамические зеркала нового образца, пластиковое жабо со встроенными форсунками омывателя и короткую антенну на крыше.

Ранее были рассекречены передок Largus FL без камуфляжа и салон, который унифицирован с Renault Duster и Xray Cross.

Серийное производство рестайлингового Lada Largus перенесено с октября 2020 года на февраль следующего года. В продаже новинка появится в марте. Некоторые детали экстерьера и интерьера обновлённого универсала АвтоВАЗ уже успел запатентовать.

#Lada