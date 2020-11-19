Обновленный Lada Largus почти рассекречен

В Сети появился очередной снимок закамуфлированного пассажирского универсала Lada Largus Facelift. Как сообщает AvtoVAZ News, прототип позирует на фоне Научно-технического центра АвтоВАЗа.

Обновлённый Lada Largus имеет лёгкую маскировочную плёнку, по сути, формальную. На фото отчётливо можно рассмотреть оригинальный дизайн передней части модели.

Спереди Largus получил головную оптику от Renault Logan 2, Х-образный бампер, решётку радиатора с двумя ламелями, капот и крылья другой формы, а также аэродинамические зеркала нового образца, пластиковое жабо со встроенными форсунками омывателя и короткую антенну на крыше.

Ранее были рассекречены передок Largus FL без камуфляжа и салон, который унифицирован с Renault Duster и Xray Cross.

Серийное производство рестайлингового Lada Largus перенесено с октября 2020 года на февраль следующего года. В продаже новинка появится в марте. Некоторые детали экстерьера и интерьера обновлённого универсала АвтоВАЗ уже успел запатентовать.