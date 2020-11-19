Организаторы "Евровидения" ввели новые правила

Организаторы международного музыкального конкурса "Евровидение" сообщили о новых правилах, которые начнут действовать на смотре со следующего года.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте мероприятия, начиная с "Евровидения-2021" артисты должны будут предварительно записать свой номер, подготовленный для смотра, на видео. Предпринимается это на тот случай, если конкурсанты не смогут приехать и выступить "вживую".

Съемки соответствующего ролика ложатся на плечи национальных вещатель стран-участниц.

Напомним: перед этим организаторы "Евровидения" рассказали о четырех возможных сценариях проведения смотра 2021 года - в зависимости от дальнейшей ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

В частности, в случае, если пандемия не утихомирится, будет предложено провести конкурс полностью в онлайн-формате.

Ранее сообщалось, что организаторы "Евровидения" оставили без изменений жеребьевку конкурса 2020 года. Где нашу страну, напомним, должен был представлять орденоносный проект Little Big. Недавно его участниками поделились планами на следующий год.