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19.11.2020 16:05
Рубрика: Легковые авто

Рамный внедорожник Nissan Terra готовится к смене поколения и названия

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Компания Nissan опубликовала видеотизер нового Terra - рамного внедорожника, созданного на базе пикапа Navara. По такому же рецепту создан Toyota Fortuner, в основе которого лежит платформа Hilux.

Фото: REUTERS/Etienne Laurent
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В случае с Nissan Terra интрига заключается не только в редизайне "кормы", но и в пересмотре передней части, которая никогда не была сделана под копирку с пикапа Navara. Тем не менее, световая подпись и четырёхсекционная оптика роднят модели.

В тизере присутствует слово X-Perience, и можно предположить, что слухи о возрождении имени Xterra, появившиеся несколько лет назад, подтвердятся.

Актуальная версия Nissan Terra продаётся в странах Юго-восточной Азии и в Китае, но не исключено, что новая генерация расширит географию. В таком случае смена имени будет оправдано.

Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.
#Nissan