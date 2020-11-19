Рамный внедорожник Nissan Terra готовится к смене поколения и названия

Компания Nissan опубликовала видеотизер нового Terra - рамного внедорожника, созданного на базе пикапа Navara. По такому же рецепту создан Toyota Fortuner, в основе которого лежит платформа Hilux.

В случае с Nissan Terra интрига заключается не только в редизайне "кормы", но и в пересмотре передней части, которая никогда не была сделана под копирку с пикапа Navara. Тем не менее, световая подпись и четырёхсекционная оптика роднят модели.

В тизере присутствует слово X-Perience, и можно предположить, что слухи о возрождении имени Xterra, появившиеся несколько лет назад, подтвердятся.

Актуальная версия Nissan Terra продаётся в странах Юго-восточной Азии и в Китае, но не исключено, что новая генерация расширит географию. В таком случае смена имени будет оправдано.

Фото: Пресс-служба Nissan.