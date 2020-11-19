В Чите выбрали присяжных расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову

Второй Восточный окружной военный суд в Чите в четверг сформировал состав присяжных по делу срочника Рамиля Шамсутдинова, который год назад расстрелял сослуживцев.

- Сформирована коллегия присяжных заседателей. Мы приступили к рассмотрению этого дела, продолжение будет в понедельник, 23 ноября, - цитирует ТАСС адвоката обвиняемого Руслана Нагиева.

Формировать коллегию начали 29 октября, однако тогда не смогли набрать присяжных.

Напомним, ЧП произошло 25 октября 2019 года в воинской части ЗАТО Горный в Забайкальском крае. Шамсутдинов вместе с другими военнослужащими прибыл на смену караула и взял со стола четыре обоймы с 30 боевыми патронами. Зарядил табельное оружие - автомат АК-74М. Затем приказал сослуживцам лечь на пол и открыл огонь. Израсходовав первый магазин, присоединил к автомату второй и продолжил стрельбу. При этом, обнаружив, что некоторые до сих пор живы, выстрелил в них еще несколько раз.

Были убиты восемь человек, в том числе пятеро солдат срочной службы и один контрактник. Еще двое военнослужащих получили ранения. Сам Шамсутдинов сдался и был задержан. Экспертиза признала его психически здоровым.

Свою вину он признал и подробно рассказал о случившемся. Причиной своего поступка назвал дедовщину.

В декабре 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в этой воинской части. Шамсутдинов, пострадавший во время стрельбы Евгений Графов и еще несколько военнослужащих проходили по делу в качестве потерпевших. 3 марта суд признал виновным по делу срочника Руслана Мухатова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 30 тысяч рублей.