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19.11.2020 08:21

В Чите выбрали присяжных расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову

Текст: Юлия Гарднер

Второй Восточный окружной военный суд в Чите в четверг сформировал состав присяжных по делу срочника Рамиля Шамсутдинова, который год назад расстрелял сослуживцев.

- Сформирована коллегия присяжных заседателей. Мы приступили к рассмотрению этого дела, продолжение будет в понедельник, 23 ноября, - цитирует ТАСС адвоката обвиняемого Руслана Нагиева.

Формировать коллегию начали 29 октября, однако тогда не смогли набрать присяжных.

Дело расстрелявшего восемь человек солдата рассмотрят присяжные

Напомним, ЧП произошло 25 октября 2019 года в воинской части ЗАТО Горный в Забайкальском крае. Шамсутдинов вместе с другими военнослужащими прибыл на смену караула и взял со стола четыре обоймы с 30 боевыми патронами. Зарядил табельное оружие - автомат АК-74М. Затем приказал сослуживцам лечь на пол и открыл огонь. Израсходовав первый магазин, присоединил к автомату второй и продолжил стрельбу. При этом, обнаружив, что некоторые до сих пор живы, выстрелил в них еще несколько раз.

Были убиты восемь человек, в том числе пятеро солдат срочной службы и один контрактник. Еще двое военнослужащих получили ранения. Сам Шамсутдинов сдался и был задержан. Экспертиза признала его психически здоровым.

Свою вину он признал и подробно рассказал о случившемся. Причиной своего поступка назвал дедовщину.

В декабре 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в этой воинской части. Шамсутдинов, пострадавший во время стрельбы Евгений Графов и еще несколько военнослужащих проходили по делу в качестве потерпевших. 3 марта суд признал виновным по делу срочника Руслана Мухатова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 30 тысяч рублей.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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