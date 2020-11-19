Названы регионы, где новостройки потеряли популярность

В большинстве крупных городов страны с введением субсидированной ипотеки под 6,5 процентов рынок первичной недвижимости значительно оживился. Однако, по данным сервиса ЦИАН, в тридцати регионах произошло существенное снижение числа покупок строящегося жилья.

Причины падения везде разные. Так, в Ингушетии и Чечне, где зафиксировано 90 и 77-процентное снижение числа сделок соответственно, причина кроется в самом характере жилищного строительства.

В регионах Кавказа традиционно большая доля жилья строится в частном секторе. И значительное количество территорий регионов подходят под другую льготную программу - сельскую ипотеку, поэтому снижение на Кавказе можно объяснить тем, что люди сделали свой выбор между городом и селом в пользу последнего.

В ряде регионов строительство многоэтажек в городах идет довольно медленно. Учитывая, что новых зданий немного, то, соответственно и рынок договоров на первичке довольно скромный. И сдача даже одного-двух крупных жилых комплексов резко сокращает предложения на рынке. Так, например, происходит в Псковской области, где за территорией областного центра практически не строится новых многоэтажек. В столице региона в третьем квартале 2020 года было заключено всего 329 договоров долевого участия, а в прошлом году этот показатель был 616. Падение составило 47 процентов.

Низкие темы строительства и в Республике Алтай, здесь в прошлом году в третьем квартале заключили 39 договоров, в этом - 19.

Для сравнения в Иркутской области в третьем квартале заключено 1570 сделок, правда, в прошлом году их было 3032. Эта тенденция наблюдается с начала года. Ранее в региональном управлении Росреестра объяснили снижение интереса к долевке переходом на эскроу-счета. Люди выбирают вторичку, она оказывается дешевле.

Стоит отметить, что в число регионов, где сократилось количество сделок с новостройками попал и Петербург. В третьем квартале в городе на Неве куплено 17746 квартир на первичном рынке. Это на 11 процентов меньше чем год назад.

В то же время, эксперты по недвижимости говорят об ажиотажном спросе на новостройки в связи с льготной ипотекой.

В Северной столице ситуация с недвижимостью непростая. Дело в том, что год назад, когда активно анонсировался переход на эксроу-счета, граждане спешили купить квартиру на первичке по старым правилам, опасаясь, что с новым законодательством жилье сразу подорожает. Ажиотажный спрос прошел к началу года. Когда весной 2020-го в Петербурге ввели ограничения из-за пандемии, рынок жилья на несколько недель встал, люди не знали, как в условиях самоизоляции оформлять какие-то сделки, а когда разобрались, стартовала льготная ипотека, которая сделала жилье доступным в том числе и для семей, которым немного не хватало на квартиру.

К лету спрос на квартиры в новостройках в Петербурге полностью восстановился до прошлогоднего уровня. Но ажиотаж разогнал цены как на первичном, так и на вторичном рынке. Сейчас после удорожания активность покупателей снизилась, рынок снова замирает в ожидании.

А в Ленобласти обратная тенденция. В регионе число сделок по договорам ДДУ выросло в третьем квартале на 25 процентов. И этому тоже есть объяснения. Весной в регионе возникал ажиотажный спрос на жилье из-за сельской ипотеки, когда выяснилось, что на льготных условиях можно купить квартиру в городах "серого пояса" вокруг Петербурга. Когда власти изменили программу, включив в нее подлинно сельские территории, по стране уже заработала программа субсидированной ипотечной ставки и покупатели временно потеряли интерес к Ленобласти.

Дело в том, что во Всеволожском районе Ленобласти, где ведется самое активное жилищное строительство, живут в основном люди, работающие в Петербурге. И зачастую граждане заинтересованы в покупке жилья именно в Петербурге, а Ленобласть выбирают потому что там дешевле. В первые месяцы действия программы, спрос переместился в Северную столицу, а затем, когда цены в Петербурге резко выросли, покупатели вновь обратили внимание на привлекательные предложения в Ленинградской области.