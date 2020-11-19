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19.11.2020 10:00
Рубрика: Легковые авто

Renault выпустит бюджетный 7-местный кроссовер на базе нового Sandero

Текст: Константин Руссов
Фото: www.largus.fr Фото: www.largus.fr
Фото: www.largus.fr

Компания Dacia, входящая в состав Renault Group и представляющая в Европе бюджетный сегмент, отказалась от создания преемника Lodgy в пользу семейного автомобиля. Им станет семиместный кроссовер, созданный на базе третьего поколения Sandero.

Фото: Пресс-служба Renault.
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Внутрикорпоративный индекс автомобиля - RJI. Новая модель - 7-местный кроссовер, который с середины осени 2021 года должен встать на конвейер завода в Румынии.

Из технических подробностей известно, что автомобиль создаётся на платформе CMF-B (лежит в основе новых Sandero и Logan) и будет иметь длину примерно 4.5 метра.

Кроссовер не получит дизельных версий. В гамму войдут бензиновые 1.0 TCe мощностью 100 и 120 л.с., 1.3 TCe мощностью 140 и 160 л.с. Последний также предложат с электрическим 12-вольтным стартер-генератором.

Ожидается, что помимо умеренно-гибридной версии новая модель получит "подзаряжаемую" (тип plug-in hybrid), которая будет позаимствована у Renault Clio, но в силу бюджетности марки удешевлена за счёт исключения системы рекуперации энергии при торможении.

Как сообщает L"argus, премьера новинки может состояться в конце следующего лета, в продаже кроссовер появится к концу 2021 или в начале 2022 года.

#Renault