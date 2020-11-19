В Карабахе сформировали пять дополнительных гуманитарных центров

"Для решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования (центры координации гуманитарного реагирования: "Север" и "Юг", сводный отряд МЧС России) дополнительно сформированы пять центров: Центр гуманитарного разминирования, Центр примирения враждующих сторон (в том числе отдел психологической работы, теле- и радиовещательные станции, редакция "Вестник миротворца"), Центр транспортного обеспечения, Центр медицинского обеспечения, Центр торгово-бытового обеспечения", - сообщили "РГ" в Минобороны России. Там добавили, что организационное ядро Межведомственного центра гуманитарного реагирования 19 ноября 2020 года самолетами Военно-транспортной авиации доставлено в Нагорный Карабах и с 20 ноября 2020 года приступит к выполнению первоочередных мероприятий.
Напомним, что 15 ноября Национальный центр управления обороной РФ распространил информацию, что по указанию министра обороны Сергея Шойгу в Степанакерте начали формировать Межведомственный центр гуманитарного реагирования. Его создание предусмотрено Указом президента России "О дополнительных мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе".
По информации военного ведомства, с 14 ноября в составе нашего миротворческого контингента в Степанакерте была развернута оперативная группа гуманитарного Центра под руководством генерал-майора Андрея Волкова. Ее задача - обеспечивать безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах.
Тогда же стало известно, что формирование Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Степанакерте в полном объеме будет завершено до 20 ноября. С этого дня Центр приступит к выполнению всего комплекса возложенных на него задач гуманитарного реагирования. В рамках этой работы для наращивания группировки формируемого Центра в Карабах спецбортом прилетела оперативная группа МЧС России.
Кроме того, состав гуманитарного Центра увеличивается, в том числе за счет сил и средств Пограничной службы ФСБ России и представителей других федеральных органов исполнительной власти РФ.