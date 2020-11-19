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19.11.2020 17:42
Рубрика: В мире

В Карабахе сформировали пять дополнительных гуманитарных центров

Текст: Юрий Гаврилов
Сообщение с пометкой "Срочно" распространили информагентства. С ссылкой на Национальный центр управления обороной России, они рассказали, что по указанию главы военного ведомства РФ Сергея Шойгу на Южном Кавказе созданы новые специализированные структуры.

"Для решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования (центры координации гуманитарного реагирования: "Север" и "Юг", сводный отряд МЧС России) дополнительно сформированы пять центров: Центр гуманитарного разминирования, Центр примирения враждующих сторон (в том числе отдел психологической работы, теле- и радиовещательные станции, редакция "Вестник миротворца"), Центр транспортного обеспечения, Центр медицинского обеспечения, Центр торгово-бытового обеспечения", - сообщили "РГ" в Минобороны России. Там добавили, что организационное ядро Межведомственного центра гуманитарного реагирования 19 ноября 2020 года самолетами Военно-транспортной авиации доставлено в Нагорный Карабах и с 20 ноября 2020 года приступит к выполнению первоочередных мероприятий.

Напомним, что 15 ноября Национальный центр управления обороной РФ распространил информацию, что по указанию министра обороны Сергея Шойгу в Степанакерте начали формировать Межведомственный центр гуманитарного реагирования. Его создание предусмотрено Указом президента России "О дополнительных мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе".

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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По информации военного ведомства, с 14 ноября в составе нашего миротворческого контингента в Степанакерте была развернута оперативная группа гуманитарного Центра под руководством генерал-майора Андрея Волкова. Ее задача - обеспечивать безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах.

Тогда же стало известно, что формирование Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Степанакерте в полном объеме будет завершено до 20 ноября. С этого дня Центр приступит к выполнению всего комплекса возложенных на него задач гуманитарного реагирования. В рамках этой работы для наращивания группировки формируемого Центра в Карабах спецбортом прилетела оперативная группа МЧС России.

Кроме того, состав гуманитарного Центра увеличивается, в том числе за счет сил и средств Пограничной службы ФСБ России и представителей других федеральных органов исполнительной власти РФ.

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