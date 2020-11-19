Новости

Пять человек погибли при затоплении шахты на севере Китая 05:25
Эксперт дал прогноз по началу спада заболеваемости COVID-19 в России 05:09
США и Мексика продлили запрет на пересечение общей границы 05:07
Дед Мороз рассказал о главном желании россиян 05:00
Роспотребнадзор принял более трех миллионов звонков по вопросам COVID-19 04:58
В Британии будет самый большой военный бюджет со времен Тэтчер 04:55
Хабаровчанина, который сжег своего знакомого, осудили на 17 лет 04:47
В США от коронавируса скончались более 250 тысяч человек 04:40
Российские космонавты в 2021 году установят рекорд по числу выходов с МКС 04:14
Льготы на поездки с детьми северянам хотят продлить еще на год 04:00
Британские ученые назвали перхоть признаком опасной болезни 03:35
Ученые назвали способ снизить заражение коронавирусом на 70 процентов 03:32
Российские космонавты завершили работы за бортом МКС 03:21
Нью-Йорк закроет школы из-за новой вспышки COVID-19 02:45
В Роспотребнадзоре оценили тяжесть течения COVID-19 у курильщиков 02:44
Капитан сборной России извинился за поражение от Сербии 02:15
Самолетам Boeing 737 MAX спустя полтора года вновь разрешили летать в США 02:05
В США смертность из-за COVID-19 достигла наивысших показателей за полгода 01:30
Сборная России опустилась в третью корзину при жеребьевке отбора на ЧМ-2022 01:03
Медведев обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР 01:01
Стали известны все участники финального турнира Лиги наций 00:54
Космонавты не нашли повреждений снаружи МКС 18.11.2020
В Петербурге вводят новые ограничения из-за коронавируса 18.11.2020
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 18.11.2020
Чем запомнился Артем Здунов на посту экс-премьера правительства Дагестана 18.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
19.11.2020 04:40
Рубрика: В мире

В США от коронавируса скончались более 250 тысяч человек

Текст: Максим Макарычев
Число смертей от COVID-19 в Соединенных Штатах 18 ноября превысило отметку в 250 тысяч человек. Как сообщает Reuters, уже третья волна коронавируса в Америке создает огромную нагрузку на систему здравоохранения.
Фото: AFP/MANDEL NGAN
Трамп прокомментировал возможность введения в США карантина

Уже неделю в США регистрируется по 1176 смертей в день, что больше, чем среднесуточное количество смертей в Индии и Бразилии вместе взятых - двух странах, также сильно пострадавших от пандемии. Число людей, госпитализированных с коронавирусом в США, к полудню среды выросло как минимум до 78 тысяч 630 человек, что является самым высоким показателем за один день с начала пандемии, которая была объявлена в марте.

Соединенные Штаты - единственная страна в мире, в которой зарегистрировано более 10 миллионов инфицированных SARS-CoV-2 (11,4 миллиона случаев). Согласно подсчетам Reuters, на США приходится почти 158 тысяч случаев заражения в день.

Средний Запад в настоящее время является наиболее пострадавшим регионом по количеству заболевших на душу населения. Северная Дакота, Южная Дакота, Висконсин, Айова и Небраска входят в пятерку наиболее пострадавших от смертельной инфекции американских штатов. Власти 18 штатов выпустили новые указания в области общественного здравоохранения.

Между тем

Выступая в среду вечером в эфире BBC, ведущий специалист по инфекционным заболеваниям США доктор Энтони Фаучи заявил, что Америка с точки зрения борьбы с коронавирусом "движется в неправильном направлении в очень опасное время". По его словам, американцы с большей долей вероятности будут собираться группами внутри помещений, поскольку погода становится холоднее. Это, отметил Фаучи, может способствовать росту заражений и смертельных случаев. В конце марта, когда в США было зарегистрировано всего 2200 смертей от COVID-19, доктор Фаучи предсказал, что пандемия может убить до 200 тысяч американцев и заразить миллионы.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин назначил Здунова врио главы Мордовии
Физлиц-иноагентов обяжут указывать свой статус при участии в выборах
Директор СВР рассказал о планах Запада сорвать прекращение огня в Нагорном Карабахе
Утверждено наказание за призывы к отчуждению территорий РФ
Совфед разрешил отправить миротворцев в Карабах на длительный срок
Евросоюз признал тяжелейший кризис из-за вето Венгрии и Польши
Названы самые дорогие для жизни города мира