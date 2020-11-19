В США от коронавируса скончались более 250 тысяч человек

Уже неделю в США регистрируется по 1176 смертей в день, что больше, чем среднесуточное количество смертей в Индии и Бразилии вместе взятых - двух странах, также сильно пострадавших от пандемии. Число людей, госпитализированных с коронавирусом в США, к полудню среды выросло как минимум до 78 тысяч 630 человек, что является самым высоким показателем за один день с начала пандемии, которая была объявлена в марте.

Соединенные Штаты - единственная страна в мире, в которой зарегистрировано более 10 миллионов инфицированных SARS-CoV-2 (11,4 миллиона случаев). Согласно подсчетам Reuters, на США приходится почти 158 тысяч случаев заражения в день.

Средний Запад в настоящее время является наиболее пострадавшим регионом по количеству заболевших на душу населения. Северная Дакота, Южная Дакота, Висконсин, Айова и Небраска входят в пятерку наиболее пострадавших от смертельной инфекции американских штатов. Власти 18 штатов выпустили новые указания в области общественного здравоохранения.

Между тем

Выступая в среду вечером в эфире BBC, ведущий специалист по инфекционным заболеваниям США доктор Энтони Фаучи заявил, что Америка с точки зрения борьбы с коронавирусом "движется в неправильном направлении в очень опасное время". По его словам, американцы с большей долей вероятности будут собираться группами внутри помещений, поскольку погода становится холоднее. Это, отметил Фаучи, может способствовать росту заражений и смертельных случаев. В конце марта, когда в США было зарегистрировано всего 2200 смертей от COVID-19, доктор Фаучи предсказал, что пандемия может убить до 200 тысяч американцев и заразить миллионы.