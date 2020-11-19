Вышел ураганный трейлер "Охотника на монстров" с Миллой Йовович

На YouTube появился китайский трейлер фэнтезийного боевика "Охотник на монстров" (Monster Hunter), выпукло дающий понять, отчего картину следует напряженно ожидать.

На экране - полторы минуты зарубы и обильного агрессивного бестиария. А еще Милла Йовович в главной женской роли. И все это с юморком. Пир духа!

Monster Hunter, напомним, это экранизации одноименной видеоигры от Capcom, первая игра серии вышла в 2004-м.

Помимо Миллы в картине снялись Рон "Хеллбой" Перлман, Тони Джа, Миган Гуд ("Доктор Хаус", "Блудливая Калифорния"), Джон Хелман ("Безумный Макс: Дорога ярости").

Режиссер и сценарист проекта - супруг Йовович Пол Андерсон.

Милла играет лейтенанта с Земли Артемис, со своим отрядом попавшую в заселенный разного рода ужасающими исчадиями параллельный мир. И теперь у группы лейтенанта одна надежда на спасение - загадочный Охотник (Джа), который "как никто другой умеет убивать чудовищ".

Российскую премьеру копродукции США, Китая, Японии и Германии ждем 2 декабря.

Кстати, Андерсон уже заявил о готовности снять сиквел.