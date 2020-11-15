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Пол У.С. Андерсон готов снять сиквел "Охотника на монстров"

Новости
    15.11.2020, 17:49
Текст:   Роман Кияшко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Режиссер Пол У.С. Андерсон намекнул, что не намерен просто так отпускать вселенную грядущего фильма "Охотник на монстров" по серии компьютерных игр и подумывает о сиквеле.

Фото: kinopoisk.ru
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В интервью Total Film создатель экранизаций "Обители зла", "Смертельной битвы" и "Сквозь горизонт" проговорился, что уже готов поставить продолжение еще не вышедшего фильма. "В игре сотни монстров. Я смог использовать только пять или шесть из них в фильме. Это большой интересный мир, которого, я думаю, мы начали касаться", - сказал Андерсон.

О его серьезных намерениях высказалась и исполнительница главной роли в будущей экранизации и по совместительству жена режиссера Милла Йовович. Она сказала, что муж работает над чем-то по миру "Охотника на монстров".

Сам же фильм должен был выйти 3 декабря. Но, как и большинство крупных премьер, его перенесли на более поздние сроки. Теперь "Охотника" стоит ждать 14 января 2021 года. Сюжет расскажет о группе элитных попаданцев - отряде солдат, которые оказываются в параллельном мире, где много-много диких монстров. Выжить в непростых условиях и спасти мир - цель у них благородная и извечная. Вселенная фильма базируется на серии компьютерных игр в жанре action RPG от японской компании Capcom.

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