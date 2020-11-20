Алиев объявил о полном завершении конфликта в Нагорном Карабахе

В карабахском конфликте поставлена жирная точка, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Итак, армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт остается позади, это отмечают и международные эксперты. Азербайджан, добившись блестящей победы на поле боя, добился своего и на политической арене", - заявил в обращении к нации азербайджанский лидер, чьи слова приводит ТАСС.

Алиев заверил, что в ближайшее время начнутся работы по разминированию и восстановлению территорий, перешедших под контроль Баку. На очереди многочисленные инфраструктурные проекты.

Президент РФ Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, где с конца сентября не прекращались активные бои. С 12 ноября в Нагорном Карабахе размещены российские миротворцы.