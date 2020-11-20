Автоэксперт оценил идею о мгновенном выявлении нетрезвых водителей

Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников поддержал внедрение приборов для мгновенного выявления нетрезвых водителей. Ранее глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что в России автоинспекторы скоро получат новые приборы, с помощью которых мгновенно смогут вычислить водителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

"Судя по тому, как расставлены акценты в заявлении ГИБДД, речь в первую очередь идет о выявлении водителей в состоянии наркотического опьянения или под воздействием психотропных средств.

Особых проблем с определением алкогольного опьянения никогда не возникало, учитывая, что такое состояние человека достаточно легко и как правило безошибочно выявляется даже по косвенным признакам вообще без каких-либо устройств. Алкотестеры обычно служат для того, чтобы подтвердить "диагноз", либо определить степень опьянения, в том числе допустимую.

А вот с выявлением состояния наркотического опьянения, если, конечно, водитель находится во вменяемом состоянии, все гораздо сложнее. Порой понять, что в наше непростое время у человека отличное настроение и бодрость духа не от врожденного оптимизма, а от употребления запрещенных веществ, может только специализированная лаборатория по анализу крови.

Вот сейчас некий "карманный аналог" лаборатории, который будет выдавать предварительное заключение о наличии не только алкоголя, но и наркотических средств в организме поступит на службу ГИБДД. С точки зрения профилактики безопасности дорожного движения устройства крайне актуальны. Вопрос только в том, насколько корректно новые гаджеты будут предоставлять данные", - отметил эксперт.