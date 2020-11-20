Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
20.11.2020 17:14
Рубрика: ПДД

Автоэксперт оценил идею о мгновенном выявлении нетрезвых водителей

Текст: Юрий Зубко
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников поддержал внедрение приборов для мгновенного выявления нетрезвых водителей. Ранее глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что в России автоинспекторы скоро получат новые приборы, с помощью которых мгновенно смогут вычислить водителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Фото: Пресс-служба Mazda.
В рейтинге самых надежных авто неожиданно сменился лидер

"Судя по тому, как расставлены акценты в заявлении ГИБДД, речь в первую очередь идет о выявлении водителей в состоянии наркотического опьянения или под воздействием психотропных средств.

Особых проблем с определением алкогольного опьянения никогда не возникало, учитывая, что такое состояние человека достаточно легко и как правило безошибочно выявляется даже по косвенным признакам вообще без каких-либо устройств. Алкотестеры обычно служат для того, чтобы подтвердить "диагноз", либо определить степень опьянения, в том числе допустимую.

А вот с выявлением состояния наркотического опьянения, если, конечно, водитель находится во вменяемом состоянии, все гораздо сложнее. Порой понять, что в наше непростое время у человека отличное настроение и бодрость духа не от врожденного оптимизма, а от употребления запрещенных веществ, может только специализированная лаборатория по анализу крови.

Вот сейчас некий "карманный аналог" лаборатории, который будет выдавать предварительное заключение о наличии не только алкоголя, но и наркотических средств в организме поступит на службу ГИБДД. С точки зрения профилактики безопасности дорожного движения устройства крайне актуальны. Вопрос только в том, насколько корректно новые гаджеты будут предоставлять данные", - отметил эксперт.

По цене "Патриота": хорош ли рамный Kia Mohave за миллион рублей?
#ПДД