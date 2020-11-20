Электрический "сарай" Volkswagen получит рекордный запас хода

Компания Volkswagen выпустит универсал на электрической тяге. Данный факт подтвердил генеральный директор марки Ральф Брандштеттер.

Полностью электрический универсал получит запас хода на одной зарядке в 700 километров. Как рассказал Ральф Брандштеттер в соцсети LinkedIn, модель под условным названием Aero B станет серийной в 2023 году. Производство будет налажено на заводе в Эмдене (Германия).

Volkswagen Aero B разрабатывается на модернизированной платформе MEB по мотивам концепта ID. Space Vizzion. Концептуальный вариант был продемонстрирован в ноябре 2019 года. Также должен воплотиться в серии и электрический седан, созданный на основе концепта ID. Vizzion.

Помимо этого, глава Volkswagen поделился снимками прототипа электроуниверсала. Снаружи Aero B отличает двухцветный кузов обтекаемой формы, узкая светотехника, воздухозаборник, встроенный в передний бампер. Рейлинги на крыше изящно переходят в задний спойлер.

Интерьер Aero B выполнен в минималистичном стиле с узким щитком приборов и большим тачскрином. Ожидается, что перспективная модель порадует качественным и просторным салоном, а также огромным объёмом в багажном отделении.

Сегодня семейство электрических Volkswagen представлено хэтчбеком ID.3 и кроссовером ID.4. Планируется и кросс-купе с заводским обозначением ID.5.