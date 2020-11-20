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20.11.2020 12:04
Рубрика: Легковые авто

Электрический "сарай" Volkswagen получит рекордный запас хода

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Компания Volkswagen выпустит универсал на электрической тяге. Данный факт подтвердил генеральный директор марки Ральф Брандштеттер.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Полностью электрический универсал получит запас хода на одной зарядке в 700 километров. Как рассказал Ральф Брандштеттер в соцсети LinkedIn, модель под условным названием Aero B станет серийной в 2023 году. Производство будет налажено на заводе в Эмдене (Германия).

Volkswagen Aero B разрабатывается на модернизированной платформе MEB по мотивам концепта ID. Space Vizzion. Концептуальный вариант был продемонстрирован в ноябре 2019 года. Также должен воплотиться в серии и электрический седан, созданный на основе концепта ID. Vizzion.

Помимо этого, глава Volkswagen поделился снимками прототипа электроуниверсала. Снаружи Aero B отличает двухцветный кузов обтекаемой формы, узкая светотехника, воздухозаборник, встроенный в передний бампер. Рейлинги на крыше изящно переходят в задний спойлер.

Интерьер Aero B выполнен в минималистичном стиле с узким щитком приборов и большим тачскрином. Ожидается, что перспективная модель порадует качественным и просторным салоном, а также огромным объёмом в багажном отделении.

Сегодня семейство электрических Volkswagen представлено хэтчбеком ID.3 и кроссовером ID.4. Планируется и кросс-купе с заводским обозначением ID.5.

#Volkswagen