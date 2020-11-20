Иностранцам в Турции не требуется соблюдать комендантский час

Новости

Путин предложил странам АТЭС совместно бороться с киберпреступлениями 17:53
Гильдия риэлтеров РФ поддержала предложение отказаться от апартаментов 17:52
Грузинский фигурист лидирует на московском Гран-при 17:29
Вооруженный грабитель удерживает заложников в Тбилиси 17:21
Минфин перечислил 80 млрд рублей наиболее пострадавшим регионам 17:20
Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на Гран-при в Москве 17:16
Супруга экс-президента Армении Сержа Саргсяна умерла от COVID-19 17:08
В Тбилиси вооруженный мужчина ворвался в здание микрофинансовой организации 16:49
В МИД РФ выразили обеспокоенность милитаризацией Арктики 16:47
Мишустин установил спецвыплаты для соцработников интернатов до конца 2021 года 16:45
В Москве убита 14-летняя девочка 16:42
В России появится соцсеть для школьников и учителей 15:31
Рособрнадзор оценил компетенции учителей начальной школы и директоров 15:25
Лукашенко обнаружил в Киеве и Варшаве логово ЦРУ 15:22
Военные строят в Крыму новый гидрологический комплекс 15:13
Власти Москвы одобрили выплаты для технологического бизнеса на 875 млн рублей 15:01
В ГД внесен проект о повышении штрафов за нарушения при агитации 14:55
Названы российские города с самым высоким риском заражения COVID 14:51
В Сети проявились кадры из сериала про первую супергероиню-мусульманку 14:32
Путин пообещал патриарху помочь с реставрацией Александро-Невской лавры 14:23
Вышел русский трейлер триллера с Брайаном Крэнстоном "Ваша честь" 14:12
Путин направил соболезнования в связи со смертью Патриарха Сербского 13:55
Мантуров: Металлурги подключились к производству медицинского кислорода 13:53
Пашинян отправил в отставку министра обороны Армении 13:46
Минобрнауки: Вузы России автономны в праве определения платы за образование 13:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
20.11.2020 16:30
Рубрика: В мире

Иностранцам в Турции не требуется соблюдать комендантский час

Текст: Константин Волков
На сайте МВД Турции опубликованы ответы касательно поведения людей при новых ограничительных мерах, вводимых по всей территории страны с пятницы. В том числе ведомство ответило на некоторые вопросы про запреты для иностранных туристов.

Ранее власти Турции объявили, что в выходные дни, с 20.00 субботы до 10.00 воскресенья и с 20.00 воскресенья до 05.00 понедельника действует комендантский час и выход на улицу в это время запрещен. Однако на иностранных туристов ограничения на передвижения в выходные не распространяются.

Фото: iStock
Турция запретила курение в общественных местах

Рестораны и кафе в отелях будут открыты только для тех, кто проживает в них. Во время туров на прогулочных судах и яхтах питание предоставляться не будет.

Магазины и заведения общепита в аэропортах продолжат работать по обычному графику, тогда как все торговые заведения в стране передут на режим работы с 10.00 до 20.00, а предприятия общепита при таком же графике будут работать только на вынос и доставку, сидеть в кафе или ресторане нельзя.

От соблюдения комендантского часа в выходные дни освобождаются члены волонтерских групп по кормлению бездомных животных, а также те, кто хотел бы принести кошкам и собакам еду или воду.

Согласно ранее объявленному решению властей, по всей Турции с 20 ноября и на неопределенный срок вводится комендантский час. Все заведения общепита будут работать только на вынос и на доставку. Людям старше 65 лет и моложе 20 лет ограничен выход из дома. Магазины, парикмахерские, салоны красоты и тому подобные сервисы будут работать с 10.00 до 20.00. Кинотеатры, музеи в подчинении министерства культуры и туризма, спортивные залы будут закрыты. Спортивные соревнования должны проводиться без зрителей.

Власти Турции будут следить в течение 15 дней, снизится ли заболеваемость коронавирусом благодаря этим мерам. Если эффект сочтут неудовлетворительным, то ограничения могут быть ужесточены. В частности, может быть введен полный запрет на выход из дома в выходные дни.

11 россиян умерли в Турции из-за коронавируса

По данным Минздрава Турции на 19 ноября, за сутки по всей стране выявлено 4 524 заболевших, за это же время вылечились 2 918 человек. Всего за время пандемии в Турции зафиксировано более 430 тысяч случаев коронавируса, вылечились свыше 364 тысяч пациентов. Скончались около 12 тысяч человек, 3 850 находятся в тяжелом состоянии.

В мире Ближний Восток Турция Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Кремль раскрыл повестку саммита G20 с участием Путина
Володин выступил против идеи ввести штрафы за превышение скорости на 1 км/ч
Минобороны: В Карабах вернулись более 4 тысяч беженцев
Возбуждены уголовные дела против лжесвидетелей по делу Ефремова
Названы российские города с самым высоким риском заражения COVID
Евросоюз признал тяжелейший кризис из-за вето Венгрии и Польши
Названы самые дорогие для жизни города мира