Иностранцам в Турции не требуется соблюдать комендантский час

Ранее власти Турции объявили, что в выходные дни, с 20.00 субботы до 10.00 воскресенья и с 20.00 воскресенья до 05.00 понедельника действует комендантский час и выход на улицу в это время запрещен. Однако на иностранных туристов ограничения на передвижения в выходные не распространяются.

Рестораны и кафе в отелях будут открыты только для тех, кто проживает в них. Во время туров на прогулочных судах и яхтах питание предоставляться не будет.

Магазины и заведения общепита в аэропортах продолжат работать по обычному графику, тогда как все торговые заведения в стране передут на режим работы с 10.00 до 20.00, а предприятия общепита при таком же графике будут работать только на вынос и доставку, сидеть в кафе или ресторане нельзя.

От соблюдения комендантского часа в выходные дни освобождаются члены волонтерских групп по кормлению бездомных животных, а также те, кто хотел бы принести кошкам и собакам еду или воду.

Согласно ранее объявленному решению властей, по всей Турции с 20 ноября и на неопределенный срок вводится комендантский час. Все заведения общепита будут работать только на вынос и на доставку. Людям старше 65 лет и моложе 20 лет ограничен выход из дома. Магазины, парикмахерские, салоны красоты и тому подобные сервисы будут работать с 10.00 до 20.00. Кинотеатры, музеи в подчинении министерства культуры и туризма, спортивные залы будут закрыты. Спортивные соревнования должны проводиться без зрителей.

Власти Турции будут следить в течение 15 дней, снизится ли заболеваемость коронавирусом благодаря этим мерам. Если эффект сочтут неудовлетворительным, то ограничения могут быть ужесточены. В частности, может быть введен полный запрет на выход из дома в выходные дни.

По данным Минздрава Турции на 19 ноября, за сутки по всей стране выявлено 4 524 заболевших, за это же время вылечились 2 918 человек. Всего за время пандемии в Турции зафиксировано более 430 тысяч случаев коронавируса, вылечились свыше 364 тысяч пациентов. Скончались около 12 тысяч человек, 3 850 находятся в тяжелом состоянии.