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20.11.2020 12:39
Рубрика: В мире

Куба вводит сбор на ПЦР-тест и устанавливает карантин для туристов

Текст: Владимир Шилов
Фото: EPA-EFE/Yander Zamora Фото: EPA-EFE/Yander Zamora
Фото: EPA-EFE/Yander Zamora

Кубинские власти с 1 декабря вводят для всех пассажиров специальный санитарный сбор, пишет газета El Nuevo Herald со ссылкой на постановление Минфина республики. Прибывающим на Остров свободы туристам придется не только заплатить 30 долларов за ПЦР-тест, но и пройти обязательный 5-дневный карантин.

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Вместе с тем до конца ноября пройти тестирование на коронавирус в аэропортах Кубы можно бесплатно.

Сообщается, что новый сбор будет включен в стоимость авиабилета.

Напомним, Россия возобновила авиасообщение с Кубой 3 ноября, пока туда летают только чартеры.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Пандемия коронавируса COVID-19

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